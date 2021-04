Wien-Hietzing, am Freitag um 18.12 Uhr

Adnan • In Bosnien haben wir uns vermutlich zum ersten Mal an einer Bushaltestelle gesehen. Wir können uns aber beide nicht mehr ganz genau erinnern.

Nela • Hier in Wien sehen wir uns aber oft an einem Ort: oben auf der Außenstiege der Bücherei am Urban-Loritz-Platz. Dort hat er mir auch den Heiratsantrag gemacht.

(26.2.2021)