Olympische Ringe soweit das Auge reicht.

Foto: APA/AFP/TRIBALLEAU

Seoul – Südkoreas Hauptstadt Seoul hält an ihrer Bewerbung für die Olympischen Spiele 2032 trotz der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ausgerufenen Favoritenstellung der australischen Stadt Brisbane fest. Südkorea will die Spiele gemeinsam mit dem Nachbarn Nordkorea ausrichten. Dem IOC sei ihr "Vorschlag über die Vision und das Konzept, die Olympischen Spiele 2032 in Seoul und Pjöngjang gemeinsam zu organisieren", übermittelt worden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die südkoreanische Regierung und Seoul hatten den Angaben zufolge ihr Bedauern über die "überraschende" Entscheidung des IOC vom 25. Februar geäußert, Brisbane zum bevorzugten Bewerber zu erklären. Es habe Gespräche mit dem IOC gegeben, die schließlich zur Einreichung des Vorschlags für eine gemeinsame Bewerbung geführt habe. (APA, 1.4.2021)