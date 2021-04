Feierabend: Vom Todesmarsch zur Versöhnung, Tiere in den Flegeljahren, Die größte Geschichte aller Zeiten, Unterm Birnbaum, The Danish Girl – dazu die Radiotipps

Maria Magdalena (Rooney Mara) hat ihren Messias gefunden (Joaquin Phoenix) und schließt sich ihm und seinen Jüngern an – zu sehen um 22.05 Uhr in ORF 1. Foto: ORF / Universal

20.00 GEDENKEN

FeierAbend: Vom Todesmarsch zur Versöhnung Marcello Martini war 14 Jahre alt, als er als KZ-Häftling in einem unterirdischen Stollen in Hinterbrühl bei Wien Flugzeuge zusammenschrauben musste. Dass er überlebte, war pures Glück. Als er 2019 starb, war sein letzter Wunsch, dass seine Asche in Hinterbrühl beigesetzt wird. Bis 20.15, ORF 2

20.15 EPISCH

Krieg und Frieden (War and Peace, I/USA 1956, King Vidor) Frei nach Leo Tolstoi und 50 Jahre vor Robert Dornhelm inszenierte King Vidor die Geschichte einer verbotenen Liebe im zaristischen Russland als prachtvolle Politparabel mit großem Aufwand. Henry Fonda, Anita Ekberg und Audrey Hepburn. Bis 23.35, 3sat

20.15 PUBERTÄT

Tiere in den Flegeljahren Ob Elefanten, Hunde, Schneeaffen oder Rothirsche – auch Tiere haben ihren Kampf mit der Pubertät. Gut anzukommen ist dann genauso wichtig wie der soziale Rang in der Gruppe. Bis 21.00, BR

20.15 AUFSTAND

Spartacus (USA 1960, Stanley Kubrick) Zwangsarbeiter Spartacus (Kirk Douglas) zettelt einen Aufstand gegen das antike Rom an und hat bald ein ganzes Sklavenheer hinter sich. Gewaltige Inszenierung des damals kaum bekannten Stanley Kubrick.

Bis 23.50, Sat1 Gold

20.15 OSTERSCHINKEN

Die größte Geschichte aller Zeiten (Greatest Story Ever Told, USA 1963, George Stevens) Der Bibelschinken zum Feiertag: Max von Sydow spielt Jesus, Charlton Heston Johannes den Täufer. Außerdem: John Wayne, José Ferrer, Angela Lansbury, Sidney Poitier. Bis 23.10, ORF 3

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Unterm Birnbaum (D 2019, Uli Edel) Abel (Fritz Karl) und Ursel Hradschek (Julia Koschitz) betreiben einen Gasthof im Oderbruch. Der Betrieb läuft schlecht. Im Vorfeld des Besuchs eines Gläubigers entdeckt Abel unter einem Birnbaum das Skelett eines Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Mithilfe seiner Frau arrangiert er den "perfekten Mord". Nach Theodor Fontanes 1885 veröffentlichter Novelle. Bis 21.45, Arte

22.05 BIBELGESCHICHTE

Maria Magdalena (GB/AUS 2018, Garth Davis) Sie war die Jüngerin Jesu Christi und Zeugin seiner Auferstehung: Maria Magdalena. Rooney Mara zeigt sich als selbstbewusste Gefährtin des charismatischen Jesus von Nazareth (Joaquin Phoenix). Um ihm zu folgen, bricht sie mit ihrer Familie und lehnt sich gegen gesellschaftliche Konventionen auf. Bis 0.00, ORF 1

23.20 KÜNSTLERBIOGRAFIE

The Danish Girl (GBR/D/USA 2015, Tom Hopper) Kopenhagen und Paris in den 1920er-Jahren: Die dänischen Maler Gerda (Alicia Vikander) und Einar Wegener (Eddie Redmayne) führen eine glückliche Ehe, bis Einars Wunsch, eine Frau zu sein, immer stärker wird. Er strebt eine vollständige Geschlechtsumwandlung an. Bewegendes Biopic, grandios gespielt. Bis 1.10, ZDF