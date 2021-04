Winfried Kretschmann plant eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition in Baden-Württemberg. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Berlin – Die Grünen in Baden-Württemberg wollen erneut mit der CDU als kleinerem Partner eine Regierung bilden. Der Landesvorstand entschied am Donnerstag, dass am Samstag ein abschließendes Sondierungsgespräch mit der CDU stattfinden solle. Dabei sollten die bisherigen Ergebnisse dokumentiert werden. "Diese Ergebnissicherung bildet die Grundlage für kommende Koalitionsverhandlungen", teilte der Landesverband mit.

Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl steuern die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann somit auf eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition zu. Damit erteilten sie nach stundenlangen Beratungen einer rechnerisch ebenfalls möglichen Ampelkoalition mit SPD und FDP eine Absage. (APA, 1.4.2021)