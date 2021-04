[Coronavirus] Österreich erhält nach Einigung in der EU 198.815 zusätzliche Impfdosen

Warum die Covid-19-Impfung auch für Kinder wichtig ist

Kinderarzt zur Pandemie: "Die soziale Isolation ist ein Riesenschaden"

[Inland] Pilnacek nach Blümel-Ermittlungen an dessen Kabinettschef: "Das ist ein Putsch!"

[Kommentar] Ein schamloser Staat im Staat

[Nachruf] Hugo Portisch im 95. Lebensjahr verstorben

[Wirtschaft] Grüne wollen verpflichtende Herkunftskennzeichnung auch in der Gastronomie

[Unternehmen] MAN-Belegschaft in Steyr vor der Urabstimmung im Dilemma

[International] Gefängnisverwaltung weist Nawalnys Schikanierungsvorwürfe zurück

[Webmix] Gericht verurteilt Youtube-Stars wegen gefälschten Banküberfalls

[Wetter] Mit nordwestlicher Höhenströmung wird es deutlich kühler als zuletzt. Im Norden und generell im Bergland gehen immer wieder einzelne Regenschauer nieder, abseits der Berge zeigt sich bei aufgelockerter Bewölkung zeitweise die Sonne, es bleibt für einige Stunden trocken. Am Nachmittag steigt schließlich die Schauerneigung auch im Süden deutlich an. Der Wind weht mäßig, auf den Bergen und am Alpenostrand teils lebhaft, aus Nordwest bis Nord. In der Früh reichen die Temperaturen von 3 bis 11 Grad, am Nachmittag von ca. 9 Grad im Wald- und Mühlviertel bis 21 Grad in Unterkärnten.

[Zum Tag] 1845: Hippolyte Fizeau und Léon Foucault gelingt das erste Foto von unserer Sonne. Sie begründen die astronomische Fotografie.