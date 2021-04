Die zweiteilige Installation "Die 33 Tugenden" der Wiener Künstlerin wird in der Osternacht den Dom innen und außen erleuchten.

Die Himmelsleiter der Künstlerin Billi Thanner wird die Südspitze des Stephansdoms ab Ostern erleuchten. Bildrecht Wien / Jenni Koller

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag, vor Beginn der Osternacht, wird die von der Wiener Künstlerin Billi Thanner konzipierte Himmelsleiter erstmals das Gewölbe des Stephansdoms durchstoßen. Die zweiteilige Installation, einmal mit 33 und ein weiteres Mal mit 21 Sprossen, besteht aus neongoldenem Aluminium und soll, so die Künstlerin, "als Symbol der Hoffnung leuchten".

Die Installation steht in Verbindung mit der Performance "Die 33 Tugenden", die am Mittwoch im Dom stattgefunden hat, und soll zur Reflexion unseres menschlichen Handelns und seiner moralischen Grundbedingungen anregen. Die Leiter erstreckt sich vom Taufbecken im Inneren und führt hinauf an die Spitze des Südturms auf 136 Meter. Die Lichtskulptur wird die Nächte bis 31. Mai erhellen. (red, 2.4.2021)