Ein Patient starb in dem Spital in Zehlendorf, fünf Personen wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar

Bis zu 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Foto: imago

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Berlin ist am Freitagmorgen ein Patient ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte zunächst nicht sagen, ob es sich bei dem Todesopfer in einem Krankenzimmer um eine Frau oder einen Mann handelte. Fünf Personen wurden demnach verletzt, drei davon schwer. Wo und wie genau sie verletzt wurden, war zunächst ebenso unklar wie die Brandursache.

Die Feuerwehr war gegen vier Uhr zur Klinik in dem Ortsteil Zehlendorf ausgerückt. Die rund 100 Einsatzkräfte konnten die Flammen schließlich löschen, das Patientenzimmer war da aber schon vollständig ausgebrannt. (APA, 2.4.2021)