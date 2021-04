Bundeskanzler Sebastian Kurz hat im Ausland gerade keine gute Presse. Foto: APA/HANS PUNZ

Der heftig geführte Streit zwischen den EU-Staaten um zehn Millionen vorgezogene Biontech-Pfizer-Impfdosen hat Donnerstagabend ein Ende gefunden. Allerdings beteiligen sich mit Österreich, Slowenien und Tschechien drei Länder nicht an einem Solidaritätsausgleich für beim Impfen ins Hintertreffen geratene Staaten, obwohl Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) immer wieder betonte, dass es ihm genau darum gehe – um Solidarität für andere Mitgliedsstaaten. Diese drei Länder erhalten Impfstoff im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil – nicht weniger, wie von der EU angedroht, aber auch nicht mehr, wie von Österreichs Regierung vergangene Woche in Aussicht gestellt. Im Fall von Österreich sind das 198.815 Dosen.

Rund 2,85 Millionen der zehn Millionen Dosen werden für einen Solidaritätsausgleich genutzt, die Extradosen bekommen Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland und die Slowakei, nicht aber das ursprünglich vorgesehene Tschechien.

"Solides Ergebnis"

Aus dem Bundeskanzleramt in Wien hieß es, die rund 199.000 Impfdosen für Österreich seien ein "solides Ergebnis". Die "mangelnde Solidarität gegenüber Tschechien" sei aber "absolut nicht nachvollziehbar". Österreich will nun, so Kurz in einer Aussendung, Tschechien bilateral unterstützen.

Zufrieden zeigte man sich hingegen in Bulgarien, das in Relation gesehen als Gewinner vom Feld ging. "Das sind gute Nachrichten für uns und für alle in Europa. Das zeigt, dass sich EU-Staaten solidarisch zeigen können", schrieb der bulgarische Regierungschef Bojko Borissow auf Facebook.

Grafik: APA

Auch in Zagreb war man mit dem Ergebnis glücklich. "Wir haben Kroatien mit zusätzlichen 747.000 Dosen von Pfizer/Biontech bis Ende Juni versorgt", erklärte Regierungschef Andrej Plenković in einer Aussendung. Die estnische Amtskollegin Kaja Kallas lobte die "Solidarität und Zusammenarbeit" in der EU. Ihr Land erhält 62.000 zusätzliche Impfdosen.

Kurz' "Glaubwürdigkeitsproblem"

In internationalen Medien schoss man sich einen Tag nach der Einigung vor allem auf Kanzler Kurz ein, dessen Manöver auf EU-Ebene nicht mit weiteren Impfdosen belohnt wurde – und stattdessen sogar dazu führte, dass ein Verbündeter in diesem Streit, Tschechien, weniger erhielt als vorgesehen. Die "Süddeutsche Zeitung" etwa schreibt: "Kurz geht es, so der Eindruck in Brüssel, weniger um die Versorgung kleinerer osteuropäischer Länder, deren Bürger sich als 'Europäer zweiter Klasse' fühlen könnten. Er will eher einen Fehler korrigieren: Wien hat nicht die maximale Menge des Vakzins von Johnson & Johnson bestellt und fürchtet Lücken." Das, so die Zeitung, führe dazu, dass Kurz ein "Glaubwürdigkeitsproblem" habe, "daheim und in Teilen Europas".

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vertritt eine ähnliche These, dass Kurz mit seinem Manöver ablenken wollte: "Es spricht einiges für die Brüsseler Lesart, dass Kurz davon ablenken will, dass er nicht zugriff, als in der EU kürzlich Dosen verteilt wurden. Aber eigene Versäumnisse haben noch wenige Politiker davon abgehalten, auf Brüssel zu schimpfen, wenn ein Punktgewinn beim heimischen Publikum winkte."

"Scheitern an mehreren Fronten"

Das Onlineportal "Politico" schreibt, das Ergebnis sei für Kurz ein "Scheitern an mehreren Fronten": Er habe es nicht geschafft, zusätzliche Impfdosen für sein Land zu besorgen; er "verriet" Länder, die ihn ursprünglich unterstützten; und er schadete laut "Politico" seinen eigenen Ambitionen, in Europa Anführer der Mitte-rechts-Parteien zu werden. Außerdem zitiert das Portal einen EU-Diplomaten mit der Aussage, dass Kurz nun "Persona non grata" in den meisten EU-Staaten sei.

Die "Financial Times" zitiert in dieser Angelegenheit ebenfalls einen EU-Diplomaten: "Wien hat den Streit verloren, und mit seinen Mätzchen auch Freunde." Dieses Verhalten, so der Diplomat, werde "nicht so schnell vergessen". (red, APA, Reuters, 2.4.2021)