Ab 20. April sollen Spieler den Suezkanal befahren können. Foto: screenshot/suez canal simulator

Fast eine Woche lang konnte der Suezkanal nicht befahren werden, weil ein Containerschiff ihn blockierte. Am Montag konnte der gestrandete Frachter freigelegt werden, seitdem ist der Verkehrsweg wieder offen. Einen Spieleentwickler hat das nun zu einem Spiel zu dem Thema inspiriert: dem Suez Canal Simulator. Das Spiel soll am 20. April erscheinen und Spielern ermöglichen, mit Wasserfahrzeugen über den Suezkanal zu fahren und womöglich auch das Schicksal des verunglückten Containerschiffs Ever Given nachzustellen.

Insgesamt sollen "600 Kilometer ununterbrochene Schiffswege" für "hunderte Spielstunden Vergnügen" sorgen. Neben dem Suezkanal sollen auch Routen im "Mittelmeer oder im Roten Meer" verfügbar gemacht werden. Die Idee für das Spiel dürfte allerdings erst durch die aktuellen Ereignisse entstanden sein und sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden: So zeigen bisherige Screenshots noch sehr unscharfe Texturen.

Erweiterung angekündigt

Der Entwickler kündigte bereits jetzt eine Erweiterung an, die im August erscheinen und den Namen Panama Canal Simulator tragen soll. Zudem fragte er nach Unterstützern, die dabei helfen wollen, Schiffe nachzubauen, "die den Suezkanal befahren". Diese sollen als DLC in das Spiel integriert werden, wobei offen sei, ob das kostenpflichtig oder nicht geschehen soll.

Die Panne der Ever Given hat zu massiven Verzögerungen in der Lieferkette geführt. Gleichzeitig entfachte das Ereignis eine Welle an Memes rund um das Schiff. Vor allem das lange Unvermögen der Behörden, das Schiff zu befreien, motivierte zahlreiche Internetnutzer zu Vergleichen mit Themen wie sozialen und wirtschaftlichen Problemen – oder der aktuellen politischen Lage. (muz, 2.4.2021)