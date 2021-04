Dallas hielt sich mit 4:1 in Nashville im Play-off-Rennen

Geht doch.

Buffalo – Mit einer starken Torhüterleistung hat Minnesota Wild in der National Hockey League (NHL) eine über fünf Matches gegangene Niederlagenserie beendet. Goalie Cam Talbot waren bei den Vegas Golden Knights am Donnerstag (Ortszeit) in der regulären Spielzeit 35 erfolgreiche Abwehraktionen gelungen, ehe er letztlich im Penaltyschießen keinen Treffer der Gastgeber zuließ. Das Siegestor im "Shootout" erzielte Kevin Fiala.

Einen für die Play-off-Chance wichtigen 4:1-Erfolg bei den Nashville Predators feierten die Dallas Stars. Die Texaner hatten davor nur eines von sechs Matches gewonnen. (APA; 2.4.2021)



Ergebnisse der NHL vom Donnerstag (Ortszeit):

Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 1:4

Buffalo Sabres – New York Rangers 2:3 n.V.

Florida Panthers – Detroit Red Wings 3:2 n.V.

New York Islanders – Washington Capitals 8:4

Ottawa Senators – Montreal Canadiens 1:4

Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 3:2

Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes 3:4

Nashville Predators – Dallas Stars 1:4

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 2:3 n.P.