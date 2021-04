Für die "Nacht gegen Armut" in Wien ein Konzert in der Arena geplant

Kommt nach Wien: Patti Smith AFP

Im Rahmen der "Nacht gegen Armut" kommt die amerikanische Punkikone Patti Smith nun am 22. Juli 2022 für ein Open-Air-Konzert in die Arena Wien. Für "Volkshilfe"-Direktor Erich Fenninger hat dieses Konzert besondere Bedeutung: "Mein Dank geht an Patti Smith und Ewald Tatar, die dieses besondere Konzert erst möglich machen. Mit einem Spendenticket kann jeder den Kampf gegen Kinderarmut in Österreich unterstützen. Damit schaffen wir gemeinsam Mut in einer schwierigen Zeit."

Tickets für "Patti Smith and Band" können ab sofort gekauft werden. Bereits erstandene Tickets für den ursprünglichen Termin 2021 behalten ihre Gültigkeit. (APA,2.4,2021)