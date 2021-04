Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Grünen suhlen sich im Unglück, das die ÖVP derzeit ereilt: Immer neue Chats belegen die Arroganz und die Unverfrorenheit, mit der die türkise Mannschaft ihre Macht an den Schalthebeln der Republik missbraucht, sich Einfluss sichert und Posten verteilt, quasi einen Staat im Staat bildet. Nicht, dass die Grünen das nicht schon geahnt hätten, aber jetzt, da es so offen am Tisch liegt und der Kanzler ernsthaft angeschlagen ist, da wissen sie kaum noch wohin mit ihrer Schadenfreude. Und genüsslich bohren Mandatare der Grünen in den offenen Wunden des türkisen Koalitionspartners, fordern Konsequenzen, legen Rücktritte nahe. Noch ist es nicht die Führungsspitze, die sich gegen den Koalitionspartner wendet, aber es verfehlt seine Wirkung nicht, wenn es die zweite Reihe tut: Die wird eben vorgeschickt oder man lässt sie gewähren, und in den Augen der ÖVP ist das vor allem eines: ein Affront, ein schwerer Vertrauensbruch.

Das Verhältnis zwischen ÖVP und Grünen ist am Boden, an allen Ecken und Enden kriselt es, in normalen Zeiten wäre die Situation wohl schon eskaliert. So wird diese Zweckgemeinschaft, die von Anfang an keine Liebesbeziehung war, nur noch vom Kampf gegen die Pandemie und dem daraus erwachsenden Verantwortungsbewusstsein zusammengehalten. Niemand würde es verstehen oder gar gutheißen, wenn die Koalition mitten in dieser außerordentlichen Krise, in die uns das Corona-Virus verdammt hat, alles hinschmeißt und wir neu wählen müssten.

Grundsätzliche Abneigung

Ob Kennzeichnungspflicht bei Lebensmitteln, Tierschutz, Umweltschutz, Steuerpolitik, Menschenrechte, Umgang mit Minderheiten oder die sogenannte Ausländerpolitik – Grüne und ÖVP liegen meilenweit auseinander, in vielen Fällen sind die Gegensätze so krass, dass ein inhaltliches Zusammenkommen gar nicht möglich ist und jeder Kompromiss von Schmerzen getragen wird. Verdeckt wird das durch die Pandemie. Aber jetzt, wo die ÖVP durch immer neue Enthüllungen so im Eck ist, bricht auch diese emotionale und ideologische Entfremdung auf. Da treten die Vorbehalte und Vorurteile in den Vordergrund, da wird die grundsätzliche Abneigung zwischen diesen beiden Parteien wieder manifest. Die lang gehegte Abneigung, die man sich zuletzt abzugewöhnen versucht hat, tritt offen zu Tage. Die Koalition hängt am seidenen Faden.

Dass die ÖVP den Grünen jetzt auch einen Skandal umzuhängen versucht, ist nur recht und billig: Die Bestellung von Dieter Brosz, einem grünen Parteikader und Intimus von Parteichef Werner Kogler, zum Abteilungsleiter für Sportstrategie in dessen Ressort, war ungeschickt, mehr noch: dumm und unredlich, ist in der Dimension des Machtmissbrauchs aber nicht mit den Vorgängen rund um Thomas Schmid und dessen Bestellung zum Öbig-Vorstand vergleichbar.

Dennoch müssen die Grünen aufpassen, sich nicht in den Sumpf der Freunderlwirtschaft zu begeben, erste Sündenfälle sind bereits geschehen. Die Grünen müssen jeden Ansatz, Teil der Verhaberungsgesellschaft zu werden, unterbinden, sie müssen der Versuchung widerstehen, Mitarbeiter in die ÖBB oder sonst wohin versorgen, sonst ist ihre Glaubwürdigkeit dahin, damit wäre auch ihre Kritik an der ÖVP und deren selbstherrlichem Umgang mit der Macht wirkungslos. Dann wären sie angekommen in jenem Sumpf, den die ÖVP jahrzehntelang so hingebungsvoll bewässert hat. (Michael Völker, 4.4.2021)