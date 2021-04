In Sachen Rückwärtskompatibilität gehen Sony, Nintendo und Microsoft ganz verschiedene Wege

Wie bereits angekündigt ist "Super Mario 3D All-Stars" mit 1. April aus dem Online-Store der Nintendo Switch verschwunden. Foto: Nintendo

Am Donnerstag hat Microsoft bekanntgegeben, einige ältere Xbox-360- und originale Xbox-Titel in seinen Spielestreamingdienst aufzunehmen. Abonnenten des "Game Pass Ultimate" können nun 15 zusätzliche Klassiker, darunter "The Elder Scrolls IV: Oblivion" und "Fable 2", auf Google-Android-Geräten spielen. Die Ultimate-Version des Game Pass kostet monatlich 12,99 Euro.

Rückwärtskompatibles Streamen bei Sony

Mit seinem seinem Streamingdienst Playstation Now schlägt Sony eine ähnliche Richtung ein wie Microsoft. Für 60 Euro im Jahr können Mitglieder auf diverse PS3-, PS4- und ausgewählte PS2-Games zugreifen und diese für die Playstation 4 und 5 herunterladen oder auf ihrem PC streamen. Im Unterschied zu Microsofts jüngster Aufnahme von Games der originalen Xbox fehlt bei Sonys Playstation-Now-Service von PS1-Spielen noch jede Spur.

Schritt zurück für Nintendo

Zur gleichen Zeit verabschiedet sich Nintendo vom "Super Mario 3D All-Stars"-Bundle, mit dem Spieler drei Klassiker des Nintendo 64, des Gamecube und der Wii auf der Switch genießen konnten. Erworben werden konnte das Bundle jedoch nur von September 2020 bis zum 31. März 2021 – ohne ersichtlichen Grund.

Doch auch Nintendo bietet eine Auswahl an Retrospielen für Spieler an, die bereit sind, monatlich zu bezahlen. Abonnenten des "Nintendo Switch Online"-Diensts, der für die Online-Multiplayer-Funktionen der Switch benötigt wird, können auf eine Bibliothek von Retrogames des Nintendo Entertainment System (NES) zugreifen. Titel, die auf dem Nintendo DS/3DS und der Wii zu Klassikern wurden, werden vorwiegend als "remastered" verkauft. (hsu, 2.4.2021)