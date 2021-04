In den USA hat Facebook die Profilrahmen gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden entwickelt. Foto: Facebook

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich Normen stark auf das Verhalten auswirken. Was bedeutet: Wenn Menschen sehen, dass ihre Freunde eine bestimmte Haltung zeigen – also zum Beispiel sich gegen das Coronavirus impfen lassen –, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie diese Haltung auch kopieren.

Daher hat Facebook am Donnerstag verkündet, gemeinsam mit den US-Gesundheitsbehörden HHS und CDC neue Profilrahmen zu entwickeln, mit denen Userinnen und User ihre positive Einstellung gegenüber der Covid-19-Impfung zeigen können. Dort stehen dann Sätze wie "I got my Covid-19 vaccine" oder "Let's get vaccinated".

Impf-Rahmen auch in Österreich

Im deutschen Sprachraum gibt es derartige Rahmen bereits länger. So bietet der Caritasverband von Osnabrück einen Rahmen mit dem Text "Impfen statt schimpfen", Privatpersonen veröffentlichten Rahmen mit Texten wie "Impfen? Ja klar!" oder "Impfen ist keine Kunst, Impfen ermöglicht Kunst".

Ebenso finden sich hier aber auch die Botschaften der Impfgegner. So haben Privatpersonen Rahmen mit Sprüchen wie "Impfen? Nein Danke!" oder einem schlichten "Ungeimpft" entworfen und veröffentlicht.

Neue Cluster entstehen

Wirklich neu sind diese Rahmen nicht – jedoch lässt eine andere Ankündigung in der offiziellen Facebook-Mitteilung aufhorchen: "In den kommenden Wochen werden wir Dir eine Zusammenfassung jener Freunde zeigen, welche die neuen Covid-19-Impf-Rahmen verwenden", heißt es da. Es bleibt abzuwarten, wie dies tatsächlich umgesetzt wird – und ob das Feature die ohnehin schon gespaltene Gesellschaft weiter entzweit. (red, 2.4.2021)