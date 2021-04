In ganz Europa wurde erstmals keine Grippewelle verzeichnet. Grund dafür sind die Schutzmaßnahmen der Corona-Pandemie

Foto: imago

In Österreich wurde in dieser Saison ein einziger Influenzafall registriert, und zwar Ende Jänner, gab das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt. Zwar wurde noch ein weiterer Fall gemeldet, dieser sei aber bei einer Person nach der Einreise diagnostiziert worden. Heißt: Die Ansteckung ist laut Ministerium nicht hierzulande passiert.

"Nicht nur Österreich verzeichnet heuer erstmals dieses 'Grippewunder', sondern ganz Europa. Lediglich aus Portugal, Großbritannien, Dänemark, Litauen und Aserbaidschan wurde eine sporadische Influenzaaktivität gemeldet", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

2016/17 noch mehr als 4.000 Todesfälle

In den vergangenen Jahren gab es in Österreich laut den Behörden oft mehrere tausend Grippetote pro Saison. Im Jahr 2016/17 waren es geschätzt 4.436 mit Influenza in Verbindung stehende Todesfälle.



"Die Covid-Schutzmaßnahmen haben uns erstmals seit Jahrzehnten vor einer Grippewelle geschützt und damit viele Todesfälle und eine zusätzliche Belastung unseres Gesundheitssystems in dieser schwierigen Zeit verhindert", sagte Anschober. (red, 2.4.2021)