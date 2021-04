Gekommen, um zu bleiben: Dietmar Kühbauer.

Foto: APA/Neubauer

Wien – Dietmar Kühbauer bleibt noch länger Rapid-Trainer. Der Ex-Internationale hat sich mit dem aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga auf eine Verlängerung seines im Sommer auslaufendes Vertrages geeinigt. Das gaben die Hütteldorfer am Freitag, zwei Tage vor Kühbauers 50. Geburtstag, bekannt. Demnach erhalte Kühbauer einen Vertrag bis Sommer 2023. Die formelle Unterschrift soll in den kommenden Tagen erfolgen. Alle Details seien aber bereits per Handschlag vereinbart.

Kühbauer hatte sein Amt als Rapid-Trainer im Oktober 2018 angetreten. "Ich bin sehr glücklich, dass wir nun die Verlängerung unter Dach und Fach gebracht haben", wurde der Burgenländer in einer Club-Aussendung zitiert. "Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich für diese Aufgabe brenne und mit welcher Freude und Leidenschaft ich für meinen Herzensklub Rapid arbeite." Am Ostersonntag starten die Grün-Weißen mit einem Gastspiel beim WAC in die Meistergruppe der Bundesliga. (APA; 2.4.2021)