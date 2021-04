Am Dienstag ist ein persönliches Treffen bei der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA geplant

Abbas Arakchi (Mitte) bei einem virtuellen Treffen der Kommission zu Irans Nuklearprogramm. Foto: AFP

Paris/Dubai – Die Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran sollen am Dienstag in Wien fortgesetzt werden. Sie seien auf einem guten Weg, schrieb der Botschafter Russlands bei der internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Michail Uljanow, am Freitag auf Twitter nach Ende der virtuellen Beratungen.

Die Diskussionen seien sachlich gewesen und würden fortgesetzt. "Der Eindruck ist, dass wir auf einem guten Weg sind, doch die vor uns liegende Strecke wird nicht leicht werden und erfordert intensive Bemühungen." Die Bereitschaft dazu sei da. Irans Vize-Außenminister Abbas Arakchi sagte, für Dienstag sei ein persönliches Treffen der Vertreter in Wien geplant. Dort hat die IAEA ihren Sitz. In Kreisen der EU, die ebenfalls an den Beratungen teilnahm, wurde dies bestätigt.

Sanktionen und Neustart

Vertreter der Unterzeichnerstaaten Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und des Irans hatten über eine mögliche Rückkehr der USA zum Abkommen von 2015 und seine vollständige Umsetzung durch alle Seiten beraten. Die USA hatten 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump das Abkommen einseitig aufgekündigt und wieder harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Ein Jahr später hatte der Iran wie angekündigt damit begonnen, Schritt für Schritt gegen seine Verpflichtungen aus dem Abkommen zu verstoßen und unter anderem die Uran-Anreicherung hochgefahren.

US-Präsident Joe Biden hat Interesse an einer Rückkehr zum Atomabkommen signalisiert, verlangt aber zuvor, dass der Iran seine Verpflichtungen wieder einhält. Der Iran hat sich dazu wiederholt bereiterklärt, sobald die USA ihre Sanktionen aufgehoben haben. Arakchi bekräftigte dies im iranischen Fernsehen. Die Gespräche am Freitag seien "offen und ernsthaft" gewesen, sagte er zudem.

Ziel des Abkommens ist es, das iranische Atomprogramm zu beschränken und die Entwicklung von Atomwaffen zu erschweren. Im Gegenzug sollen Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden. Der Iran hat stets erklärt, er strebe nicht nach Atomwaffen. (Reuters, 2.4.2021)