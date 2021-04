Foto: HARTL HAUS

(Kinderzimmer. In ihrem Bett, bis zum Hals zugedeckt, Hannah, 7. Am Fuß des Bettes sitzend Opa, 74.)

HANNAH: Erzählst du mir noch eine Einschlafgeschichte?

OPA: Gern.

HANNAH: Aber eine schöne.

OPA: Natürlich eine schöne. Ich erzähle dir die Geschichte von dem Waisenmädchen, das sich im Wald verirrte und später eine berühmte –

HANNAH: Ich hätte lieber ein farbiges Mädchen. Das ist schöner.

OPA: Also gut, von dem farbigen Waisenmädchen, das sich –

HANNAH: Ein farbiges Mädchen kann nicht gleichzeitig weiß sein.

OPA: Es ist ein farbiges Mädchen, aber ein Waisenkind. Das hat mit der Hautfarbe nichts zu tun. Ein Waisenkind ist ein Kind, das keine Eltern hat. Und jetzt hör zu. Das Mädchen lebte in einem Waisenhaus –

HANNAH: Wie der amerikanische Präsident.

OPA: Nein, nicht wie der amerikanische Präsident, sondern in einem Haus für Waisenkinder, also für Kinder, die keine Eltern haben. Dort wurde sie sehr schlecht behandelt, also beschloss sie zu fliehen. Sie stieg aus dem Fenster und lief in den Wald. Aber der Wald war sehr dunkel und groß, sodass sie sich verirrte. Drei Tage streifte sie umher, nährte sich von Beeren und Wurzeln und litt großen Hunger und Durst. Immer tiefer geriet sie ins Dickicht und wusste bald nicht mehr ein noch aus. Am Abend des dritten Tages jedoch gelangte sie zu einer Höhle. In dieser Höhle wohnte ein sehr alter, sehr weiser Mann –

HANNAH (umklammert ängstlich ihren Polster, flüsternd): Oh nein …

OPA: – der schon vor langer Zeit der Welt abhandengekommen war. Als er das Mädchen erblickte, trat er aus seiner Höhle und sagte: "Du armes Kind, du bist ja ganz verhungert. Komm herein, ich will dich –"

HANNAH (panisch): Ahhhhh! Hilfe!

(Sie verkriecht sich schreiend unter der Decke. Mama, 45, stürmt ins Zimmer.)

MAMA (zu Opa): Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst ihr keine Schauergeschichten erzählen?

(Sie geht zum Bett und nimmt ihre immer noch panisch schreiende Tochter in die Arme.)

OPA: Aber ich erzähle doch nur die Geschichte von dem Waisenkind, das sich im Wald verirrt und später eine berühmte –

MAMA: Raus hier!

(Opa betreten ab.

Vorhang)

(Antonio Fian, 2.4.2021)