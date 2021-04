Auch beim nächsten Smartphone soll Sony nicht vom Kopfhöreranschluss ablassen wollen. Foto: Sony

Am Donnerstag hat Sony still und heimlich einen ersten Hinweis auf sein nächstes Smartphone veröffentlicht. Das aktuelle Titelbild des Youtube-Kanals von Sony kündigt nun an, dass am 14. April 2021 ein neues Produkt der Xperia-Reihe vorgestellt wird.

Um welches Modell oder welchen Nachfolger der Xperia-Reihe es sich handelt, gab Sony noch nicht bekannt. Jüngsten Berichten über Leaks zu Spezifikationen zufolge soll der japanische Hersteller zurzeit an dem Xperia 1 III arbeiten.

Beeindruckende Spezifikationen

Laut den Gerüchten soll das neue Smartphone Hardware zu bieten haben, die aktuellen Flaggschiff-Modellen anderer Hersteller Paroli bieten können soll. Wie "Engadget" berichtet, handelt es sich dabei um ein 6,5 Zoll großes 4K-OLED-Display, das wie sein Vorgänger ein Seitenverhältnis von 21:9 bieten soll. Die Refreshrate des Bildschirms, wie die des Xperia 5 II, soll bei 120 Hz liegen.

Auch wird berichtet, dass im Inneren ein Snapdragon 888, Qualcomms jüngster Premiumprozessor, verbaut sein soll. Weiters ist die Rede von einer Arbeitsspeicherkapazität von wahlweise 12 oder 16 GB sowie bis zu 512 GB Speicherplatz. Features wie ein Micro-SD-Karten-Slot, ein Kopfhöreranschluss und eine 5.000-mAh-Batterie werden ebenfalls erwartet, schreibt "Techradar".

Dem chinesischen Leaker zufolge soll der Preis des neuen Xperia-Smartphones ähnlich hoch sein wie der des Xperia 1 II, und zwar bei 1.370 Dollar. (hsu, 2.4.2021)