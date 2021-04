Gerd Hermann Ortlers neues Werk "Passion" verbindet sich mit den Ideen von Gottfried Helnwein. Rafael Y. Herman

Osterklang

Musikalischer Ostergruß der Albertina: Gerd Hermann Ortlers neues Werk Passion verbindet sich mit den Ideen von Gottfried Helnwein im Sinne eines neuen Konzepts. Für die Umsetzung der Komposition zeichnen Matthias Schorn (Klarinette), Christoph Gigler (Tuba) sowie das fulminante Radio-String-Quartett verantwortlich. Das Video der Aufführung ist bis 25. April zu sehen (unter anderem auf www.youtube.com/albertinamuseum). (toš)

Theater

Das Wiener Bernhard Ensemble ist versiert in Mash-up-Produktionen und konnte kurz vor Pandemiebeginn 2020 noch eine teuflische Abmischung aus Thomas Bernhards Heldenplatz und John Carpenters Horrorstreifen The Thing aufführen. Es blieb die einzige Livevorstellung! Eine abgefilmte Version von the.heldenplatz.thing in der Regie von Ernst Kurt Weigel ist über Ostern auf Vimeo abrufbar: Alienvirus, Nazis und Republiksniedergang. Und Musik von Bernhard Fleischmann. https://vimeo.com/offtheater. (afze, 3.4.2021)