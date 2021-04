Käsefondue

Die Genießerscheiben des bayrischen Unternehmens Simply V enthalten Mandeln, was gut klingt – in der geschmolzenen Variante aber ein wenig untergeht. Apropos untergehen: Der geschmolzene Käse flutete Toaster, Tisch und Hände der Testerinnen und Tester und war die mit Abstand klebrigste Käse-Alternative. Fazit: ein unfreiwilliges Käsefondue.

Mild-nussige Natur-Genießerscheiben, 150 g, bei Merkur, 3,99 Euro

2 von 6 Punkten





Opas Käsetoast

"Schmeckt wie der Toastkäse, den Opa immer gegessen hat", sagte der Tester, der auch am Ende der Käsetoastverkostung noch hungrig war. Wir konnten nicht eruieren, was das heißt. Aber die Scheiben des Ham-burger Unternehmens Bedda schmecken etwas würziger als die der Konkurrenz und bekommen im Sandwich-Maker die perfekte Konsistenz. Hätte auch Opa geschmeckt.

Scheiben Classic von Bedda, 150 g, bei Spar, 2,79 Euro

5 von 6 Punkten





Grilled Cheese

Zugegeben: Goudtaler klingt nicht gerade sexy. Dafür hält die vegane Variante der österreichischen Firma Veggystar, was sie verspricht. Sie riecht dezent käsig, schmeckt mild, aber nicht fad, und schmilzt wirklich perfekt. So perfekt nämlich, dass beim Abbeißen Fäden entstehen, ohne dass es klebrig wird. "Ist das echter Käse?", fragt der nichtvegane Tester fassungslos. Testsieger.

Goudtaler in Scheiben von Veggystar, 150 g, bei Maran Vegan, 3,29 Euro

6 von 6 Punkten





Käsebrot

Geschmacklich überzeugt auch die vegane Käse-Alternative vom Berliner Unternehmen Veganz auf ganzer Linie. Nur ist das Produkt nicht ganz so gut für Käsetoasts geeignet, weil es in geschmolzener Variante klebrig wird und an den Fingern und Zähnen pickt. Fazit: Auf einem stinknormalen Käsebrot sind die Genießerscheiben sicher besser aufgehoben.

Genießerscheiben mild von Veganz, 125 g, bei Spar, 2,49 Euro

3 von 6 Punkten

(Franziska Zoidl, RONDO, 9.4.2021)