Kontra

von Fabian Sommavilla

Holen Sie eine Packung Spaghetti aus der Schublade und nehmen Sie ein Bündel in die Hand. Bevor Sie es (ungekocht!) auf den Boden werfen, zeichnen Sie bitte auf ein Blatt Papier das zu erwartende Kunstwerk, und schauen Sie mal, wie viele davon am Ende tatsächlich so liegen wie vorausgesagt. Sie werden das Blatt drehen und wenden können, wie Sie wollen, das wird nichts. All jene, die Ihnen vorgaukeln, die Zukunft vorauszusagen, schütten Ihnen höchstens einen Topf heiße Nudeln über die Finger und prophezeien, dass es heiß werden wird.

Die Zukunft vorherzusagen ist unmöglich. Unser Leben besteht aus zu vielen Variablen, die einander beeinflussen. Wir sind Produkte von einer so hohen Zahl an Zufällen, der restliche Text würde nicht ausreichen, um die ganzen Nullen reinzuquetschen.

Es gibt schönere Wege, sein Geld zu verprassen. Ein Teller Spaghetti in Italien etwa. Wer will schon vorher wissen, ob einen die Flasche Wein dazu speiben oder nackt ins Meer laufen lassen wird. (RONDO, 21.7.2022)