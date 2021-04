Vox Pop, Twist: Beuys 2021, Ant-Man, Unternehmen Petticoat, Codename U.N.C.L.E., Up in the Air – dazu die Radiotipps: Walek wandert mit Thomas Brezina

Gibt einem Kunstauktionator nicht nur mit ihren Kunstschätzen vielerlei Rätsel auf: Sylvia Hoeks als an Agoraphobie leidende junge Frau in Giuseppe Tornatores Thriller "The Best Offer – Das höchste Gebot" – Arte, 21.55 Uhr.

Foto: Warner

11.35 MAGAZIN

Vox Pop Wie kann verhindert werden, dass die Corona-Pandemie eine Epidemie psychischer Erkrankungen nach sich zieht? Eine Recherche, die von Italiens Krankenhäusern über Spanien bis nach Dänemark führt.

Bis 12.05, Arte

16.25 MAGAZIN

Twist: Beuys 2021 – Utopie reloaded Wie aktuell sind die Ideen des Künstlers, Performers, Lehrers und Aktivisten Joseph Beuys, der am 12. Mai 100 Jahre alt geworden wäre, heute noch? Eine Spurensuche.

Bis 17.00, Arte

20.15 LIVE

Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker Geleitet wird das traditionelle Osterkonzert der Wiener Symphoniker, das heuer Corona-bedingt ohne Publikum stattfindet, erstmals vom neuen Chefdirigenten des Orchesters, Andrés Orozco-Estrada. Geiger Emmanuel Tjeknavorian spielt Kreisler und Tschaikowski. Bis 21.30, ORF 3

20.15 MONTY PYTHON

Das Leben des Brian (Monty Python’s Life of Brian, GB 1979, Terry Jones) Zum Immerwiedersehen und Mitsprechen: Brian (Graham Chapman) hat das Pech, in derselben Nacht wie Jesus auf die Welt gekommen zu sein, und wird gegen seinen Willen als Messias verehrt. Monty Python im Zenit! Mit Die Ritter der Kokosnuss gibt es einen weiteren Höhepunkt der Truppe im Anschluss um 22.05 zu sehen. Bis 23.55, RTL 2

20.15 COMICVERFILMUNG

Ant-Man (USA 2015, Peyton Reed) Ein Superheld, der seine Stärke daraus bezieht, dass er sich schlagartig klein machen kann: Verfilmung des Marvel-Comics Ant-Man mit ungewöhnlichen Perspektiven, viel Humor und Paul Rudd in der Titelrolle. Bis 22.35, Vox

20.15 KOMÖDIE

Unternehmen Petticoat(Operation Petticoat, USA 1959, Blake Edwards) Cary Grant ist als leidgeprüfter U-Boot-Kapitän wild entschlossen, die angeschlagene USS Seat Tiger wieder flottzumachen. Tony Curtis steht ihm als windiger Leutnant mit allerlei dubiosen Tricks zur Seite. Der erste Komödienerfolg von Blake Edwards (Frühstück bei Tiffany). Bis 22.10, 3sat

21.40 ACTIONKOMÖDIE

Codename U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E., USA 2015, Guy Ritchie) In Guy Ritchies Adaption der Sixties-TV-Serie Solo für O.N.C.E.L. tummeln sich die Agenten. Das Retro-Vehikel setzt ganz auf äußere Werte. Nicht zuletzt des Casts (Alicia Vikander!) wegen recht vergnüglich. Bis 23.35, ORF 1

21.55 THRILLER

The Best Offer – Das höchste Gebot (La miglore offerta, I 2013, Giuseppe Tornatore) Ein Kunstauktionator (Geoffrey Rush) führt, umgeben von Gemälden weiblicher Schönheiten, ein asketisches Leben – bis ihn eine rätselhafte junge Frau (Sylvia Hoeks) beauftragt, ein Gutachten über ihr Erbe an Kunstschätzen zu erstellen. Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso) huldigt in exquisiter Kulisse der Kunst des Suspense. Bis 0.00, Arte

23.35 TRAGIKOMÖDIE

Up in the Air (USA 2009, Jason Reitman) Mit George Clooney als aalglatten Vielflieger, dessen Job es ist, schlechte Nachrichten, nämlich Kündigungen, zu überbringen. Für Turbulenzen sorgen eine nicht weniger abgebrühte Geschäftsfrau (Vera Farmiga) und eine überehrgeizige Kollegin (Anna Kendrick). Gekonnt als Tragikomödie in Szene gesetzt von Jason Reitman (Juno).

Bis 1.15, ORF 1

23.50 KOMÖDIE

Die Glücksritter (Trading Places, USA 1983, John Landis) Was macht uns zu dem, was wir sind? Eddie Murphy als Bettler in seinem erst zweiten Film und Dan Aykroyd als reiches Ekelpaket spielen in John Landis’ meisterhafter Komödie groß auf. Bis 1.55, Kabel eins

Gibt einem Kunstauktionator nicht nur mit ihren Kunstschätzen vielerlei Rätsel auf: Sylvia Hoeks als an Agoraphobie leidende junge Frau in Giuseppe Tornatores Thriller "The Best Offer – Das höchste Gebot" – Arte, 21.55 Uhr.