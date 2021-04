Wenn Exzentrik auf Musikalität trifft, kommt Elton John raus. Der Film "Rocketman" setzte dem britischen Rockstar ein Denkmal – 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: AP / Paramount Pictures

19.52 OSTERBOTSCHAFT

FeierAbend: Aus dem Leben einer Haubenköchin Sissy Sonnleitner, die pensionierte Spitzengastronomin aus Kärnten, ist heute eine engagierte Bloggerin, die anderen Frauen Mut machen will, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Bis 20.05, ORF 2

20.15 ELTON JOHN I

Rocketman (GBR/USA 2019, Dexter Fletcher) Elton John (Taron Egerton) wächst als Reginald Dwight verschüchtert in einfachen, zerrütteten Familienverhältnissen auf. Was später folgen sollte, sind Glamour, Drugs und Rock ’n’ Roll. Der Spielfilm schildert Aufstieg, Versuchung, Fall und Wiedergeburt des britischen Popsuperstars Elton John als buntes Musical. Bis 22.10, ORF 1

20.15 FEMME FATALE

Niagara (USA 1953, Henry Hathaway) Rose (Marilyn Monroe) will ihren eifersüchtigen Mann George (Joseph Cotten) liquidieren. Ihr Geliebter hilft ihr dabei. Was eignet sich besser, als ihn in die Niagarafälle zu stürzen. Erotik trifft Naturgewalt: die Hollywood-Queen als mordlustige Frau. Bis 21.40, Arte

20.15 DAS GROSSE LECK

Titanic (USA 1997, James Cameron) Es ist ein Handwerk, und es ist perfekt: Kate Winslet und Leonardo DiCaprio im spektakulärsten Schiffsleck aller Zeiten. Bis 0.10, ATV

20.15 THEMENMONTAG

Akte Wiederaufbau – Das Drama um St. Stephan Der Wiederaufbau nach der Zerstörung des Stephansdoms im April 1945 war keineswegs klar. Die gotische Statik war durch das Fehlen des abgebrannten Dachstuhls schwer aus dem Gleichgewicht. Ein halbes Jahr lang kämpfte der Bautrupp gegen den fortschreitenden Einsturz des Doms. Und zuletzt ging auch noch das Geld aus. Eine Aufarbeitung. Um 21.05Uhr folgt Brandakte Stephansdom – Rekonstruktion einer Katastrophe. Um 21.55 sind Die Geheimnisse des Alten Rom Thema. Um 22.55 geht es um Wo Löwen Aufzug fahren: Das Kolosseum in Rom, und den Themenabend rundet um 0.20 die Doku Die heilige Lanze – Schicksalsspeer der Mächtigen ab. Bis 1.15, ORF 3

22.50 ELTON JOHN II

Elton John – A Singular Man Die Dokumentation aus dem Jahr 2015 skizziert den Werdegang des gleichermaßen erfolgreichen wie oft polarisierenden britischen Musikers. Um 0.00 steht in Elton John: the Million Dollar Piano ein Konzert in Las Vegas aus dem Jahr 2011 auf dem Programm. Bis 1.05, Pro Sieben

23.55 HITCHCOCK

Über den Dächern von Nizza (To Catch a Thief, USA 1955, Alfred Hitchcock) Ein Film über "indirekten" Sex im Kino, über "wirkliche Damen, die dann im Schlafzimmer zu Nutten werden", wie sich Meister Alfred Hitchcock rüde auszudrücken pflegte und seine Vorliebe für kühle, blonde Schauspielerinnen erklärte. Grace Kelly als amerikanische Millionenerbin und Cary Grant als pensionierter Meisterdieb in einer melancholischen Krimihumoreske mit dem vermutlich kompliziertesten Kuss der Filmgeschichte. Bis 1.35, 3sat