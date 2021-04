Shtisel, Lambs of God, Baghdad Central, Fosse/Verdon, The Serpent und für Notfälle: Game of Thrones

Lockdown und Wetter laden über die Feiertage zum Serienschauen ein. Ich wünsche ein frohes Osterfest und Eiersuche mit Abstand!

UNORTHODOX

Shtisel Es gibt mehrere gute Gründe, warum man Shtisel schauen kann: Weil man keine Serie finden wird, in der man tiefer in die Welt der orthodoxen Juden wird eintauchen können, weil die Geschichten rund um Shulem Shtisel herzzerreißend und komisch sind, vor allem aber wegen der großartigen Shira Haas (Unorthodox), die auch hier einen eigenen Weg gehen muss, um sich zu finden. Dritte Runde. Netflix

HEILIGER BIMBAM

Lambs of God Drei Nonnen lebten glücklich und zufrieden mit ihrem Rudel Schafe auf einer abgelegenen Insel. Doch eines Tages steht plötzlich ein Besucher vor der Tür und bringt alles, wirklich alles, durcheinander. Gothic trifft schwarzen britischen Humor – so mögen wir das. TV Now

NACH SADDAM HUSSEIN

Baghdad Central Kurz nach dem Sturz von Saddam Hussein verschwindet Sawsan, die Tochter eines ehemaligen Polizisten (Waleed Zuaiter). Bei der Suche stößt der auf eine Verschwörung, dessen Opfer er selbst wird: Als Gefangener von US-Truppen wird er gefoltert und schließlich rekrutiert, um Polizist in der Grünen Zone zu werden. Das Drehbuch schrieb Stephan Butchard, bekannt für Die Husseins – Im Zentrum der Macht. Arte

KABARETT

Fosse/Verdon Die Geschichte des legendären Chorgeografen Bob Fosse und der nicht minder außergewöhnlichen Gwen Verdon beinhaltet ein Feuerwerk der guten Laune, aber auch das Drama ihres Lebens. Der Preis der Perfektion ist hoch, das mussten beide schmerzhaft lernen. Acht Folgen. Disney+

SERIENMÖRDER IN GLOCKENHOSEN

The Serpent Charles Sobhraj bestiehlt und ermordet in den 1970er-Jahren Touristinnen in Bangkok. Eine wahre Geschichte, von Netflix als klassisches True-Crime-Stück verfilmt. Ihm auf den Fersen ist der niederländische Polizist Herman Knippenberg (Billy Howle). Er deckt eine haarsträubende Story auf, die von Tahar Rahim und Jenna Coleman mit besonderer Sorgfalt auf Hippie-Optik getragen wird. Netflix

NÄCHSTER WINTER

Game of Thrones Dieses Jahr fällt Ostern als Familienfest aus, warum also nicht gleich sich wegdenken in andere Welten, in denen praktisch ständig der Winter vor der Türe steht, die einzige Wärme vom Drachenfeuer stammt, dafür aber Corona und Pandemie garantiert keine Rolle spielen? Sky

Doris Priesching, 3.4.2021)

