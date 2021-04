[Wetter] In der ersten Tageshälfte ist es nahezu in ganz Österreich sonnig, auch wenn sich bereits einige Wolken in höheren Schichten bemerkbar machen können. Im Laufe des Nachmittags breiten sich von Nordwesten her immer dichtere Wolkenfelder aus und vom Bodensee bis zum Innviertel beginnt es schließlich zu regnen. In der Folgenacht breitet sich der Niederschlag auf alle Landesteile aus und es kühlt rasch und empfindlich ab. Tagsüber bläst der Wind oft aus südlichen Richtungen, teils auch durch Föhneffekte auflebend. Im Alpenvorland kommt jedoch bald Westwind auf, der abschnittsweise kräftig auffrischen kann. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 5 Grad, tagsüber vorübergehend sehr mild mit Höchstwerten zwischen 12 und 20 Grad.

[Zum Tag] 1874: Die Operette Die Fledermaus von Johann Strauss wird im Theater an der Wien in Wien uraufgeführt. Sie gilt als Höhepunkt der klassischen Wiener Operette.