Bisherige Inhalte können als Alternative in die To-Do-App übertragen werden.

Foto: Microsoft

Microsoft stellt den Support seines Smart Assistants Cortana auf den mobilen Betriebssystemen Android und iOS ein, wie das Unternehmen vergangene Woche in einem knappen Blogpost mitteilte. Cortana ist jedoch nicht gänzlich gestorben, es soll sich stattdessen als ein "Produktivitätsassistent" weiter entwickeln. Als solcher wird Cortana weiter in Windows 10 und Office 365 integriert – also quasi ein Karl Klammer des 21. Jahrhunderts.

To-Do-App als Alternative zu Cortana

Seit 31. März 2021 sind via Cortana erstellte Inhalte – etwa To-Do-Listen und Erinnerungen – nicht mehr auf den Smartphones verfügbar, können aber nach wie vor via Windows abgerufen werden.

Außerdem werden Listen, Aufgaben und Erinnerungen automatisch mit Microsofts To-Do-App synchronisiert, die in den Stores der beiden Mobile-Betriebssysteme heruntergeladen werden kann, wie Microsoft mitteilt.

Für Windows Phones

Cortana war ursprünglich als ein Smart Assistant entwickelt worden, der unter anderem als Brücke zwischen Windows-PCs und Windows Phones fungieren sollte. Aus den Windows Phone-Plänen wurde bekanntermaßen nichts. Für Android und iOS wurde Cortana dann ab Ende 2015 bereitgestellt.

Nun dürfte man vor allem damit zu kämpfen haben, dass die Konkurrenz schlichtweg stärker vertreten ist. Amazon hat mit Alexa in diversen Echo-Geräten den Markt der Smart Speaker erobert, der Google Assistant beherrscht die Android-Smartphones sowie diverser anderer Google-Geräte und innerhalb des Apple-Ökosystems hat Siri die Nase vorn. (stm, 3.4.2021)