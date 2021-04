Der Nintendo Switch liegen noch drei ausgewählte Spiele bei. Foto: STANDARD

Mit der Nintendo Switch ist Nintendo seit Jahren auf Erfolgskurs. Speziell im vergangenen Jahr war die Hardware immer wieder ausverkauft. Die Kombination aus Konsole und Handheld, zusammen mit den bekannten Nintendo-Marken, funktioniert auch 2021 noch wunderbar.

Die beliebte Konsole kann man jetzt gewinnen. Dazu gibt es drei ausgewählte Spiele. Hades ist ein mehrfach ausgezeichnetes Indie-Game, Monster Hunter Rise ein Action Rollenspiel, das erst kürzlich erschienen ist und Hyrule Warriors entführt die bekannten Figuren aus Zelda in ein neues Genre.

Teilnahme

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, interessieren uns Ihre Erinnerungen an Ihre erste Konsole. Mussten Sie als Kind mit Ihren Eltern diskutieren, um einen Gameboy zu bekommen? Haben Sie sich selbst einmal zu Weihnachten eine Konsole gewunschen oder haben Sie vielleicht immer eine Konsole haben wollen, sich dann aber nie dazu durchringen können eine zu kaufen? Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten!

Verlosung

Die/Der Gewinner/in wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 24.4.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 10.4.2021)