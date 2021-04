Bundesliga

Bundesliga live: WAC und Wattens in Meisterrunde

Hartberg nach spätem Gegentreffer nur Siebenter – Admira vs. Sturm 0:0, Altach vs. Ried 2:1, Austria vs. Wolfsberg 3:5, Hartberg vs. St. Pölten 3:3, Tirol vs. Rapid 1:1