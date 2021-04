"High Ambition Coalition for Nature and People" setzt sich für Naturschutz und Artenvielfalt ein

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler spricht von mehr Schutz " unserer einzigartigen Natur". Foto: imago images/SEPA.Media

Wien – Österreich tritt der internationalen Allianz für Biodiversität ("High Ambition Coalition for Nature and People") bei, die sich für globale Biodiversitätsziele zum Schutz von Natur und Artenvielfalt einsetzt. "Die Biodiversitätskrise ist neben der Klimakrise die zweite große Herausforderung unserer Zeit. Um diese zu lösen müssen wir alle an einem Strang ziehen", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Sonntag.

Österreich müsse auch im Schutz der Artenvielfalt zum Vorreiter werden. "Dafür braucht es auch länderübergreifende Initiativen und gemeinsame Anstrengungen für mehr Schutz unserer einzigartigen Natur", betonte die Ressortchefin. Das Ministerium komme damit auch einem Wunsch des Österreichischen Biodiversitätsrates und weiteren führenden Vertreterinnen und Vertretern aus der Klimaforschung, der Biodiversitätsforschung und der Umweltdachverbände nach.

Fläche unter Schutz

Die "High Ambition Coalition for Nature and People" setzt sich für ambitionierte, verbindliche globale Biodiversitätsziele ein. Unter dem Vorsitz von Frankreich, Costa Rica und Großbritannien sind mittlerweile über 50 Staaten beigetreten. Ziel der Koalition ist eine weltweite Vereinbarung, durch die mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresfläche bis 2030 weltweit wirksam unter Schutz gestellt werden, unter Anerkennung der Rechte indigener Völker. Dieser Beschluss soll bei der nächsten Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen getroffen werden. (APA, 4.4.2021)