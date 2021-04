Die 32-jährige Tirolerin gab am Ostersonntag ihren Rücktritt bekannt. 2016 wurde sie zur Sportlerin des Jahres gewählt

Im Weltcup gelangen ihr drei Siege, insgesamt stand sie elfmal auf dem Podest. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC

Innsbruck – Die ehemalige Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Eva-Maria Brem hat am Ostersonntag im Alter von 32 Jahren ihren Rücktritt verkündet. Ihre größten Erfolge feierte die Tirolerin in der Saison 2015/16, in der sie auch die kleine Kristallkugel holte und dafür zu Österreichs Sportlerin des Jahres 2016 gewählt wurde. Danach wurde Brem von schweren Verletzungen zurückgeworfen, auch die unlängst zu Ende gegangene Saison verlief nicht nach Wunsch.

Im Weltcup gelangen ihr drei Siege, insgesamt stand sie elfmal auf dem Podest. Bei Weltmeisterschaften holte sie mit dem ÖSV-Team 2015 Gold im Nationenbewerb. Einzel-WM-Medaillen oder Edelmetall bei Olympia blieben ihr versagt. (APA, 4.4.2021)