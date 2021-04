Liebe Leserin, lieber Leser,

Wenn in Medien über Smartphones geschrieben wird, dann sind es fast immer die Flaggschiffe, die 700 Euro oder mehr kosten. Doch es sind eigentlich Mittelklasse-Handys, die am häufigsten verkauft werden. Speziell Samsungs A50-Reihe erweist sich als besonders erfolgreich am Markt. Grund genug, uns den neuesten Sprössling der Serie, das Galaxy A52 anzusehen. Weniger nachgefragt waren in den letzten Jahren hingegen Smartphones LG. Der Konzern zieht nun die Konsequenzen dieser Entwicklung und sperrt seine Handysparte zu. Außerdem hat Uber wieder Ärger wegen der Diskriminierung blinder Kunden und muss einer Betroffenen deswegen nun 1,1 Millionen Dollar zahlen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen viel Freude bei der Lektüre und einen angenehmen Ostermontag!

Galaxy A52: Samsungs beliebtestes Smartphone im Test

Another one bites the dust: LG steigt aus dem Smartphone-Geschäft aus

14 Mal "gestrandet": Uber muss blinder Frau 1,1 Millionen Dollar zahlen

Zen 3: AMDs neueste Ryzen-Prozessoren haben Schwachstelle ähnlich "Spectre"

Twitter bleibt in Russland gedrosselt