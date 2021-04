"Spannend bis zum Schluss"

STANDARD-Kritikerin Doris Priesching wiederum lobt den "Tatort" am Ostermontag als "spannend bis zum Schluss". Der ihre: "Mit Ingredienzen eines Ökothrillers ist dieser 'Tatort' über weite Strecken dicht erzählt. Die recht traditionell gestrickte Auflösung fällt etwas ab. Die verzahnte Erzählung zweier Kriminalfälle macht diese Folge trotzdem besonders. Am Ende ist alles klar, und wieder doch nicht. To be continued."

Im Bild Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) ermitteln an der Schule des Mordopfers.