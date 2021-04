19.40 REPORTAGE

Re: Designermode aus der Tonne – Altkleider und ihr Weg um die Welt Ein Großteil der in Altkleidercontainer geworfenen Kleidung landet in Afrika. Der französische Designer Amah Ayivi sucht in Togo aus den Wegwerftextilien Einzelstücke aus, die er wieder zurück nach Europa bringt. Bis 20.15, Arte

20.15 MAGAZIN

America First – Bilanz einer Amtszeit (1–3/3) Am 20. Jänner dieses Jahres ging die Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident mit der Vereidigung von Joe Biden zu Ende. Die dreiteilige Doku beleuchtet die kritischsten Momente von Trumps "America First"-Politik und lässt beteiligte Schlüsselpersonen zu Wort kommen. Bis 23.15, Arte

21.05 DOKUMENTATION

Universum History: Der Duft des Kaffees – Genuss und Rebellion Die Geschichte des beliebten Getränks als eine Geschichte der Revolutionen, von den Anfängen in Äthiopien über Arabien bis nach Wien. Bis 22.00, ORF 2

22.00 JUBILÄUM

Willkommen Österreich Die 500. Folge der Late-Night-Satire-Talkshow mit Stermann & Grissemann. Zu Gast ist die deutsche Komikerin, Sängerin und Schauspielerin Carlin Kebekus. Später um 23.15 präsentieren Dirk Stermann und Christoph Grissemann mit Willkommen Darmstadt eine Sonderausgabe zum Thema Darmkrebsvorsorge. Bis 23.00, ORF 1

22.00 KOMÖDIE

Madame (F 2017, Amanda Sthers) Um den Schein bei einem Abendessen zu wahren, wird die Hausangestellte Maria, hinreißend verkörpert von der aus Almodóvar-Filmen bekannten Rossy de Palma, von ihren Arbeitgebern als "stille" Gästin an die Tafel geladen – eine vermeintliche Notlösung mit Folgen. Amanda Sthers nimmt in ihrer Satire die Überheblichkeit der Oberschicht ins Visier. Bis 23.35, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Speisen wie die Götter – Ein himmlisches Kochduell Religion als leichte Kost: Ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam treten zu einem gemeinsamen Wettkochen gegen eine Spitzenköchin an. Danach erkundet um 23.25 die Dokumentation Sündig speisen – Wenn Essen zur Religion wird unterschiedliche Zugänge zur Ernährung mit und ohne Fleisch. Bis 0.05, ORF2

22.35 ACTION

Karate Kid(USA 1984, John Avildsen) Ein japanischer Hausmeister (Pat Morita) lehrt einen gepiesackten Teenager (Ralph Macchio) Karate und Selbstwertgefühl. 80er-Jahre-Kultfilm von Rocky-Regisseur John Avildsen.

Bis 1.10, Kabel eins

23.15 DOKUMENTATION

Amexica – Grenzwelten( F 2020, Marie Baronnet) Seit 2009 reist die Fotografin Marie Baronnet regelmäßig an der 3000 Kilometer langen Grenze zwischen Mexiko und den USA entlang. Ihre Bilder von Migranten, Aktivisten, Gerichtsmedizinern, Schleppern und Polizisten auf beiden Seiten verweisen auf eine komplexe Realität. Bis 0.50, Arte

Die Fotografin Marie Baronnet sammelt in "Amexica – Grenzwelten" Porträts auf beiden Seiten der amerikanisch-mexikanischen Grenze, Arte, 23.15 Uhr. Foto: Marie Baronnet

(Karl Gedlicka, 6.4.2021)