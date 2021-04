Von wegen Osterruhe – die Etat-Mediennews nach dem Wochenende:

"Gruselig ist, dass ich in zwei Minuten Kickl bin" Christoph Grissemann und Dirk Stermann zum 500. "Willkommen Österreich" im STANDARD-Interview.

Christoph Grissemann und Dirk Stermann, kurz vor der 500. Sendung morgen, Dienstag. Foto: ORF / Hans Leitner

Nach 33 Jahren geht der ÖJC-Präsident am Ostersonntag Der neue – Hadschi Bankhofer vom ORF – will "Versöhnung" statt Klagen und Streit um den Gatterer-Preis.

Der Wunschkandidat der ORF-Landesdirektorin für die Chefredaktion in Wien Brigitte Wolf soll dem ORF-General am Karfreitag den ehemaligen "ZiB"-Verantwortlichen Oliver Ortner vorgeschlagen haben – das ist so wenig bindend wie das Votum der Belegschaft.

Dompfarrer von den Socken Toni Fabers Zorn, Thomas Brezinas Bibelreim in Günter Traxlers mediensatirischem Blattsalat.

Der neue auf Böhmermanns Sendeplatz bei ZDF Neo "Gemischtes Hack"-Podcaster Tommi Schmitt bekommt TV-Show.

Prie-View Streamingtipps Mit diesen Serien schaffen wir nicht nur Ostern – Doris Prieschings Empfehlungen

"Superstar" von Gottschalks Gnaden Jan-Marten Block gewinnt "DSDS".

"Tatort" am Montagabend – "heillos überfrachtet" oder doch "Spannung bis zum Schluss? Das Forum zum Feiertagskrimi zum Mitdiskutieren gibt's hier, die STANDARD-Vorabkritik im TV-Tagebuch.

TV-Tipps für Ostermontag Rocketman, Elton John, Niagara, Titanic – die STANDARD-Switchlist.

Von "Lupin" bis "Freud" Netflix mischt Europas Fernsehbranche neu auf.

"Friends"-Revival wird diese Woche gedreht, sagt David Schwimmer.

Einen guten, gesunden Start in die neue Woche!