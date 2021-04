Foto: Imago

Die Neuaufstellung der beiden großen heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute nimmt Gestalt an. Sowohl das Wifo als auch das IHS waren ja auf der Suche nach einem neuen Chef, zumindest das Wifo ist jetzt fündig geworden. Nach STANDARD-Informationen wird der prominente Ökonom Gabriel Felbermayr neuer Wifo-Chef.

Felbermayr ist seit März 2019 Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und war zuvor lange Jahre am Münchner Ifo-Institut tätig. Felbermayr wurde im Juni 1976 in Steyr geboren.

Er selbst ist auf internationale Wirtschaftsfragen, Außenhandel und Globalisierung spezialisiert. Er hat unter anderem intensiv zu Freihandelsabkommen der EU und dem Brexit geforscht.

Felbermayr, der großes Renommée in der Ökonomenszene genießt, folgt Christoph Badelt nach, der Ende August das Wirtschaftsforschungsinstitut verlassen wird. Das Wifo gilt als das wichtigste heimische Forschungsinstitut, das neben regelmäßigen Konjunkturprognosen auch diverse Publikationen zu wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen veröffentlicht. "Das ist eine sehr gute Wahl", kommentierte ein in den Ernennungsprozess eingeweihter Insider. "Einer der besten Ökonomen im deutschsprachigen Raum kommt damit nach Österreich."

Felbermayr hat in den vergangenen Jahren wiederholt vor Protektionismus gewarnt, besonders die "America first" Rhetorik von US-Präsident Donald Trump hat er abgelehnt. Allerdings gilt er in Außenwirtschaftsfragen als wenig dogmatisch, den Brexit hielt er für wirtschaftlich schädlich, bezeichnete ihn aber als "Glücksfall für Forscher", weil die Wissenschaft Globalisierung im Rückschritt beobachten könne.

Für Felbermayr im Auswahlprozess starkgemacht hatte sich insbesondere der Chef der Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, der dem Wifo-Vorstand vorsitzt. Dort vertreten sind allerdings auch Arbeitnehmer, die Stadt Wien oder das Finanzministerium. (András Szigetvari, 6.4.2021)