Florida Undichtes Wasserreservoir sorgt für Ausnahmezustand

Anna Caroline Kainz



In Piney Point verhinderten Rettungskräfte eine Katastrophe. Giftiges Abwasser wurde aus einem Reservoir abgepumpt, was kurzfristig zu einem Leck führte. Anrainer kamen so nicht zu Schaden, doch die Folgen für den Ozean könnten verheerend sein