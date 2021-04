Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group, führt das Ranking an. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Chef und Influencer in Personalunion? Das scheint zumindest für manche der CEOs und Vorstände von an der heimischen Börse notierten Unternehmen eine mögliche Kombination zu sein. Im Fokus steht dabei vor allem das Business-Netzwerk Linkedin, wie eine Erhebung des Finanzmediums "Börsianer" gemeinsam mit dem Kommunikationsberater und Social Media Experten Andreas Mittelmeier zeigt: Demnach besitzen 24 der 38 CEOS im ATX-Prime-Index ein Profil auf Linkedin.

Thomas Arnoldner führt das Ranking an

Innerhalb des Manager-Rankings hat Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner die meisten Follower auf Linkedin. Er postet und kommentiert mehrmals pro Woche zu Aktuellem aus seinem Unternehmen, ebenso wie Flughafen Wien-Vorstandsdirektor Julian Jäger (Platz 2) und Bernhard Spalt (Platz 4), Generaldirektor der Erste Group Bank AG.

Vor allem die vergleichsweise authentische Herangehensweise hebt Mittermeier bei Arnoldner und Jäger hervor: "Sie treten sehr nahbar auf, kommentieren und liken bei anderen Profilen und reagieren auf Kritik und Feedback." Arnoldner selbst schätzt es, dass "die Social-Media-Präsenz authentischer als klassische Pressearbeit" und unmittelbares Feedback möglich sei. Jäger sieht Plattformen wie Linkedin als "gute Tools, um mit meinen Businesskontakten, langjährigen Geschäftspartnern aber auch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf virtueller Ebene vernetzt zu sein."

Andere wie Anas Abuzaakouk (Platz 5), Bawag PSK, oder Michael Strugl (Platz 3), Verbund AG, sind zwar in den Top 5 bei den Followern, halten sich mit eigenen Akzenten bei den Postings zurück. Andreas Gerstenmayer von der AT&S AG – im Ranking auf Platz 6 – zeichnet sich durch viel Interaktion aus, RBI-Vorstand Johann Strobl (Platz 7) und Csongor Nemeth, Addiko Bank (Platz 9), nutzen ihre Accounts hingegen weitgehend passiv.

Das Ranking der ATX-Chefs auf Linkedin

1. Thomas Arnoldner, Telekom Austria Group AG (9.677 Follower)

2. Julian Jäger, Flughafen Wien AG (6.862 Follower)

3. Michael Strugl, Verbund AG (2.769 Follower)

4. Bernhard Spalt, Erste Group Bank AG (2.567 Follower)

5. Anas Abuzaakouk, Bawag PSK Group AG (2.213 Follower)

6. Andreas Gerstenmayer, AT&S AG (2.124 Follower)

7. Johann Strobl, Raiffeisen Bank International AG (1.864 Follower)

8. Alfred Felder, Zumtobel AG (1.795 Follower)

9. Csongor Nemeth, Addiko Bank AG (1.534 Follower)

10. Heimo Scheuch, Wienerberger AG (1.442 Follower)

Linkedin in Österreich

Weltweit hat Linkedin 720 Millionen Nutzer, in Österreich sind es 1,6 Millionen Mitglieder. Das sind natürlich weniger als die kolportierten 3,9 Millionen Österreicher, die Facebook nutzen – allerdings dürfte der Linkedin-Community die Qualität wichtiger sein als die Quantität. Auch die CEOs und Vorstände schätzen an Linkedin das vergleichsweise konstruktive und professionelle Klima. "Es sind dort im Gegensatz zu Twitter und Facebook alle mit Klarnamen vertreten und Shitstorms gibt es praktisch nicht. Der Ton ist auch zwischen Mitbewerbern kollegial, selbst wenn in einem Unternehmen etwas schief geht," sagt Mittelmeier. (red, 6.4.2021)