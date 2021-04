Egal. Denn auch wenn mich ein paar Erzählungen über polizeiliches Einschreiten erreichten, bei denen die Exekutive behauptete, die im Gesetz festgeschriebenen Ausnahmen seien ungültig, ist meine persönliche Erfahrung eine ganz andere: Die paar Mal, in denen ich – freilich nicht zu Party-Stoßzeiten – in den letzten Tagen am Donaukanal gelaufen oder Rad gefahren bin, trug dort so gut wie niemand Maske. Nicht nur die durch Ausnahmeregeln de jure "Privilegierten", sondern auch sonst niemand: SpaziergängerInnen, Kinderwagenpersonal, Ufersitzer, Bäumeumarmer und Wasserbetrachterinnen, Trankler und Junkies, Pärchen, Picknick-"WG"s, und so weiter …

Muss man nicht verstehen. Und ganz ehrlich? Ich habe aufgegeben, hinter Maßnahmen, deren Sinn und Absicht ich ja wirklich nachvollziehen kann, angesichts der willkürlichen Nicht- oder Exzessiv-Exekutierung noch Logik oder System zu suchen.