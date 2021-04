In Wien gilt an hochfrequentierten Orten seit 1. April auch draußen die FFP2-Maskenpflicht. Foto: APA/HANS PUNZ

Im Osten des Landes füllen sich die Intensivstationen weiter. Noch spiegelt sich die Osterruhe, in der sich die Länder Wien, Niederösterreich und das Burgenland seit 1. April befinden, nicht in der Bettenbelegung wider.

Im Burgenland sind die Intensivkapazitäten seit einiger Zeit bereits am Anschlag. Wien meldet in der dritten Welle mittlerweile fast Tag für Tag einen neuen Höchststand der Covid-Bettenbelegung seit Beginn der Pandemie: In der Hauptstadt mussten am Dienstag 233 Menschen intensivmedizinisch versorgt werden. Bis 14. April rechnet das Covid-Prognose-Konsortium des Gesundheitsministeriums damit, dass diese Zahl auf 270 klettern wird. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) erklärte bereits mehrfach, dass das absolute Maximum an Intensivbetten für Corona-Erkrankte bei 320 liege. Danach müssten Triagen folgen. Insgesamt verfügt der Wiener Gesundheitsverbund über 550 Intensivbetten – für alle Patientinnen und Patienten.

Wien will Lockdown verlängern

Wegen dieser besorgniserregenden Zahlen will Wien die Osterruhe erneut verlängern. Im Vorfeld des – aufgrund der Osterfeiertage diesmal am Dienstag anberaumten – Corona-Gipfels der Bundesregierung hieß es aus dem Rathaus: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) werde "mit ganzer Entschlossenheit" für eine Verlängerung des Lockdowns und der begleitenden Schutzmaßnahmen eintreten – zur Not auch nur in Wien. Wie lange die bis vorerst 11. April geplante Osterruhe ausgedehnt werden soll, ließ man vorab offen. Es gehe um die Gesundheit der Wiener Bevölkerung, diese stünde an oberster Stelle.

Am Ostermontag verzeichnete auch Niederösterreich einen Höchststand auf den Intensivstationen. Da wurden 123 Corona-Schwersterkrankte versorgt: "Die Situation ist denkbar ernst und sie ist beunruhigend", sagte Bernhard Jany von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur dem ORF. Und auch er rechnete mit einem weiteren Anstieg. Am Dienstag ging die Belegung an Niederösterreichs Intensivstationen vorerst auf 116 zurück. Doch lag die Belegung noch immer über dem bisherigen Höchststand von 115 im November des Vorjahres.

Anschober fällt aus



Trotz der hohen Zahlen wurden im Vorfeld des Corona-Gipfels keine großen österreichweiten Neuerungen erwartet. Die Regierungsspitze berät mit Expertinnen und Experten, der Opposition und Landeshauptleuten die aktuelle Lage. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz geplant. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wird diesmal krankheitsbedingt nicht an dem Gipfel teilnehmen. Der Ressortchef habe aber "nichts Gröberes", er sei auch nicht an Corona erkrankt, hieß es aus seinem Büro. Anschober wird bei den Gesprächen, die um 10.30 Uhr mit einer Runde der Expertinnen und Experten gestartet ist, von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vertreten.



Anschober hielt aber noch am Wochenende "eine Trendwende" hin zu deutlich sinkenden Infektionszahlen innerhalb von zehn Tagen für "unbedingt" notwendig. Ob der aktuelle Lockdown im Osten ausreicht, ist – besonders unter Expertinnen und Experten – umstritten.

Solidarität der Länder



Das offizielle Ziel des Gipfels am Dienstag: Eine mögliche Verteilung der Intensivpatientinnen und -Patienten von stark ausgelasteten Bundesländern im Osten in weniger betroffene. Vorgebaut wurde dem Termin bereits am Gründonnerstag: Da lud die Regierungsspitze Spitalsvertreter der neun Bundesländer zur Video-Konferenz, um über die Situation an den Intensivstationen zu beraten. Das Ergebnis der Gespräche vergangene Woche: Man werde weiterhin auf Regionalisierung setzen. Denn die Lage auf den Intensivstationen gestalte sich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Zudem solle die "Solidarität" zwischen den Bundesländern gestärkt werden, betonte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach dem Treffen vergangenen Donnerstag. Jene Regionen, die noch ausreichend Kapazitäten hätten, sollen die besonders hart von der dritten Welle getroffene Ostregion entlasten.

Laut Gesundheitsökonom Thomas Czypionka stellen die Kapazitäten der Intensivstationen allerdings keine geeignete Kennzahl dar, um die Effektivität der Maßnahmen zu beurteilen. "Auf den Intensivstationen sehen wir Effekte erst mit drei bis vier Wochen Verzögerung." Wer sich mit Covid infiziert, weist im Schnitt nach fünf Tagen erste Symptome auf. Danach würde es eine Woche dauern, bis Covid-Erkrankte ins Krankenhaus kommen – und eine weitere, bis sie ein Intensivbett brauchen.



Hohe Zahlen bundesweit

Aber auch im Rest Österreichs sind die Infektionszahlen insgesamt nach oben gegangen. Zuletzt hat die Ampel-Kommission das ganze Bundesgebiet – auch die Modellregion Vorarlberg – wieder rot eingefärbt. Dort wird vorerst an den Öffnungen festgehalten. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 127,2 steht das westliche Bundesland im Österreich-Vergleich allerdings mit Abstand am besten da. Österreichweit liegt die Inzidenz bei 242,3. Wien ist mit 322,8 auch Spitzenreiter bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. (Oona Kroisleitner, Eja Kapeller, 6.4.2021)