Wie es mit den Virusmutationen weitergeht und was die Weltwirtschaft uns über das Ende der Krise verrät

Die Corona-Pandemie hält die Welt seit über einem Jahr in Atem – ein Ende der Krise ist nicht in Sicht. Warum die Wissenschaft nicht davon ausgeht, dass wir je wieder ohne das Coronavirus leben werden, erklärt Klaus Taschwer vom STANDARD. Warum das Leben in manchen Ländern trotz der Pandemie bereits wieder normaler aussieht, erklärt Manuel Escher. Und Bettina Pfluger spricht darüber, ob der Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Krise ein umso größerer Aufschwung winkt. (red, 6.4.2021)