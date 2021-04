Zadić will in Sachen Amtshilfe Gespräche mit Experten führen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) sucht nun das Gespräch mit Experten, nachdem die geplanten Neuregelungen bei Razzien im Behördenbereich auf teils scharfe Kritik gestoßen sind. In einer Aussendung berichtete die Ressortchefin am Dienstag, dass sie in den nächsten Tagen mit Fachleuten aus den Bereichen des Verfassungsrechts, des Strafrechts und der Praxis "die notwendigen Änderungen" am Entwurf diskutieren werde.

SPÖ: "In einem Rechtsstaat nichts verloren"

Die SPÖ verlangt unterdessen eine Rücknahme der in der BVT-Reform verankerten Novelle, durch die Razzien bei Behörden eingeschränkt werden sollen. "Die hat in einem Rechtsstaat nichts verloren und bringt uns in Richtung Polen und Ungarn", sagte der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Mit der Novelle soll die Beschlagnahmung von Unterlagen und Datenträgern der Behörden durch die Justiz nur noch im Ausnahmefall möglich sein. Demnach soll die Justiz Unterlagen in der Regel via Amtshilfe anfordern, anstatt sie selbst sicherzustellen.

SPÖ fordert Grüne auf einzugreifen

Die SPÖ sieht in dem Gesetz unter anderem einen "Versuch der türkisen Clique um Sebastian Kurz, einen Dammbruch aufzuhalten". Dadurch würden der Aufklärung von Korruption in Ämtern und Ministerien nicht nur starke Fesseln angelegt, sondern diese verunmöglicht, meinte Leichtfried. Hausdurchsuchungen könnten nicht mehr ohne Vorankündigungen durchgeführt werden, wenn sich der Korruptionsverdacht gegen Beamte richte – und das, "wenn jetzt schon Laptops verschwinden, Handys geschreddert werden und sich das Erinnerungsvermögen von Ministern in Luft auflöst". Für Justizsprecherin Selma Yildirim ist der Weg über die Amtshilfe "eher ein Instrument der Vertuschung und nicht der Aufklärung".

"Das ist ein Angriff auf alle Antikorruptionsermittler, ein Angriff auf den Rechtsstaat und ein Angriff auf die Republik, um türkise Netzwerke zu schützen, türkise Machenschaften und türkise Postenvergaben zu schützen", so Leichtfried. Die Grünen fordert er auf einzugreifen und das Gesetz aufzuhalten.

Zadić will Gespräche mit Experten führen



So weit ging Zadić noch nicht. Sie will allerdings in den nächsten Tagen mit Fachleuten für Verfassungsrecht, Strafrecht und aus der Praxis "die notwendigen Änderungen" am Entwurf diskutieren, hieß es in einer parallel zur Pressekonferenz verschickten Aussendung – wie auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer auf Twitter festhielt:

Es müsse sichergestellt werden, dass die Maßnahmen keinesfalls zukünftige Korruptionsermittlungen gefährden. Es sei zentral, die ermittelnden Behörden bei ihrer komplexen Arbeit so weit wie möglich zu unterstützen, meint Zadić und lädt daher schon vor Auslaufen der Begutachtung zum Gespräch.

Abgelaufen ist die Zeit nach Ansicht Leichtfrieds für den Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, und Öbag-Chef Thomas Schmid. Beide fühlten sich "primär dem türkisen Kanzler und nicht der Republik verpflichtet": "Für beide ist es Zeit zu gehen." (APA, 6.4.2021)