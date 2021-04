Liebe Leserin, lieber Leser,

Nachrichten, die von Gernot Blümel, Sebastian Kurz und Co. mit anderen ausgetauscht wurden, beschäftigen uns seit Wochen. Sie legen offen, wie immer wieder persönliche und wirtschaftliche Beziehungen Einfluss auf Entscheidungen in der Politik haben. Doch wie kommen Ermittler eigentlich an die Handydaten, aus denen diese SMS stammen? Wir klären auf. Außerdem ist das FBI gegen professionelle Counterstrike-Spieler ausgerückt. Es steht der Verdacht groß angelegten Wettbetrugs auf höchster ebene im Raum. Und der verschlüsselte Messenger Signal hat einen prominenten Nutzer: Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Außerdem ist ein milliardenschwerer Streit zwischen Oracle und Google jetzt nach 11 Jahren vom US-Höchstgericht entschieden worden.

Wie Ermittler an Handydaten gelangen

Verdacht auf Wettbetrug: FBI ermittelt gegen E-Sportler

Der vielleicht prominenteste Nutzer von Signal heißt Mark Zuckerberg

Supreme Court: Trumps Blockierung von Twitter-Kritikern war nicht verfassungswidrig

Nach elf Jahren Streit um Android: Google gewinnt milliardenschweres Verfahren gegen Oracle

Warum man nicht unbedingt die SSD bekommt, die man zu kaufen glaubt

Apple Car: Tim Cook gibt Hinweise auf Entwicklung eines autonomen Autos

Abofallen und Fake-Shops: Ein Drittel mehr Beschwerden bei Internet-Ombudsstelle