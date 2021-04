Öbag-Chef Thomas Schmid, Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Nach den umstrittenen Chats von Öbag-Chef Thomas Schmid mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP) und zahlreichen Rücktrittsaufforderungen an Schmid tagt heute der Aufsichtsrat der Staatsholding Öbag in einer außerordentlichen Sitzung, bestätigt die Staatsholding Dienstagmittag einen Bericht des "Trend" und des Ö1-"Mittagsjournals". Details wurden keine genannt, die Besprechung habe erst begonnen. Laut STANDARD-Recherchen wird Schmid seinen Vertrag als Alleinvorstand nicht mehr verlängern – damit würde er den Chefsessel spätestens Ende März 2022 verlassen. Schmid ist Ende März 2019 Alleinvorstand der staatlichen Beteiligungsholding geworden, die Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre. Gemäß Corporate Governance der Staatsholding und des Bundes wird ein Jahr vor dem jeweiligen Vertragsende bekannt gegeben, ob es zu einer Vertragsverlängerung kommt.

Mit der zu erwartenden Lösung wäre eine gesichtswahrende Variante für den Manager gefunden. SPÖ, FPÖ und Neos hatten in den vergangenen Tagen wiederholt den Rücktritt von Schmid gefordert, er sei in der Funktion nach all den Vorwürfen rund um Postenschacher in der Staatsholding nicht mehr tragbar. Blümel als Eigentümervertreter der Republik bei der Öbag verwies auf den Aufsichtsrat, der Schmid zuletzt das Vertrauen ausgesprochen hat. Auch die Grünen hatten Kritik an Schmid geübt, vermieden aber eine Rücktrittsaufforderung.

Gesichtswahrende Lösungen

Eine Abberufung erscheint dem Aufsichtsrat unter Helmut Kern juristisch nicht geboten, der dazu nötige wichtige Grund liege nicht vor, so wurde bereits vorige Woche argumentiert. Bei einem Rauswurf könnte Schmid klagen, und bei einem etwaigen Sieg vor Gericht müsste ihm die Öbag dann sein Gehalt bis zum Vertragsende weiterzahlen. Ein Szenario, das man aus der teilstaatlichen Casinos Austria (Casag) kennt: Dort wurde Peter Sidlo als Finanzvorstand abberufen, er hat dagegen beim Handelsgericht Wien Klage eingebracht und fordert mehr als 2,3 Millionen Euro.

Stichwort Casag: Auch dort wird in einem Jahr ein neuer Chef oder eine neue Chefin einziehen. Bettina Glatz-Kremsner hat vor kurzem publik gemacht, dass sie keine weitere Vertragsverlängerung mehr anstrebe. Auch dies eine gesichtswahrende Lösung: Die tschechischen Mehrheitsaktionäre von der Sazka Group wollen nicht mehr mit der 59-Jährigen weitermachen.

"Du bist Familie"

Öbag-Chef Schmid wird zum engeren Umfeld von Kanzler Kurz gezählt. "Du bist Familie", soll ihm Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) einmal geschrieben haben. Vor seiner Bestellung zum Öbag-Vorstand soll Schmid den Kanzler gebeten haben, ihn "nicht zu einem Vorstand ohne Mandate" zu machen. Die Antwort von Kurz: "Kriegst eh alles, was du willst." Als dann die gesetzliche Grundlage für den neuen Job in der Öbag gegeben war, habe Blümel – damals Kanzleramtsminister – an Schmid geschrieben: "Schmid AG fertig".

Die Österreichische Beteiligungs AG, kurz Öbag, verwaltet die Anteile des Staates an wichtigen börsennotierten Firmen wie OMV, Telekom Austria, Post und Verbund. Die Öbag managt somit über 26 Mrd. Euro Staatsvermögen, das sind fast 3.000 Euro pro Einwohner. (fsc, gra, APA 6.4.2021)