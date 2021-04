Show geht am 15. Mai bei ProSieben über die Bühne

Steven Gätjen (links) und Conchita Wurst (r.) moderieren den "#FreeESC". Foto: ProSieben/Willi Weber

Wien – Dass ProSieben auch heuer wieder den von Stefan Raab im Vorjahr angesichts des abgesagten Eurovision Song Contest ersonnenen "Free ESC" produzieren wird, steht bereits länger fest. Nun ist auch klar, wer die Musikshow 2021 moderieren wird: Österreichs ESC-Queen Conchita Wurst ist ebenso erneut mit an Bord wie Moderatorenkollege Steven Gätjen. Die Show startet an 15. Mai und damit eine Woche vor dem Finale des vom ORF ausgestrahlten Eurovision Song Contest in Rotterdam.

"Der FreeESC war definitiv eines meiner Highlights vergangenes Jahr", wird Conchita vulgo Tom Neuwirth vom Sender zitiert: "Natürlich kann ich es kaum erwarten, herauszufinden, ob Steven dieses Mal einen blauen oder doch wieder einen schwarzen Smoking tragen wird." (APA/dpa, 6.4.2021)