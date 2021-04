"Outriders" genießt im Moment viel Aufmerksamkeit . Foto: Square Enix

"Outriders" ist spätestens seit der Veröffentlichung der Demo-Version äußerst populär in der Kultur der Videospiele. Kürzlich stritt sich ein Teil der Spielerschaft darüber, ob das Spiel aus dem Hause von People Can Fly in Zusammenarbeit mit dem Publisher Square Enix eher ein klassischer Shooter oder doch ein Role Player Game (RPG) ist.

Jetzt ist das Spiel um eine Kontroverse reicher, denn ein Dialog lässt nicht die nur die Videospielwelt aufhorchen, berichtet das Spielemagazin "Kotaku".

Charakterdialog

In einer der ersten Missionen, die auch in der Demo-Version spielbar ist, führt ein Dialog zu einem Community-Aufschrei, denn der eigene Spielcharakter unterhält sich mit einem Non-Player-Charakter, wobei scheinbar der Sturm auf das US-amerikanische Kapitol thematisiert wird. Am 6. Januar stürmten tausende Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump das US-Kapitol mit der Absicht, das legitime Wahlergebnisse für nichtig erklären zu lassen. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben.

So lautet der nun infrage stehende Dialog aus "Outriders":

Charakter: "Ich habe ein großes Déjà-vu an diesem Ort. Mich erinnert er an diese Mission in Damaskus, wo wir diese Diplomaten gerettet haben."

Jakub: "Ich musste deinen Arsch vor diesem Macheten schwingenden Mob retten."

Charakter: "Ha! Eher an das eine Mal, als ich deinen Arsch vor dem Hinterwäldler-Mob retten musste, der D.C. stürmte."

Deswegen ging "Kotaku" der Frage nach, ob es sich um eine absichtliche Referenz an die jüngsten Vorgänge in der US-Hauptstadt handelt. Doch die Antwort fiel eindeutig aus: "Wir haben das Drehbuch für Outriders vor ein paar Jahren geschrieben und aufgenommen, alle Aspekte davon sind völlig fiktiv und beziehen sich auf die Hintergrundgeschichte des Spiels. Alle Ähnlichkeiten mit realen Ereignissen sind rein zufällig. "

Gleichzeitig macht "Kotaku" auch darauf aufmerksam, dass sich das Entwicklerteam noch im Homeoffice befindet und eine kurzfristige Adaption wohl mit vielen Turbulenzen verbunden gewesen wäre, denn die Demo-Version ist bereits seit dem 25. Februar spielbar.

Gleichzeitig muss sich "Outriders" auch noch mit einem weiteren Problem herumschlagen. Denn seit der Veröffentlichung des Spiels fielen immer wieder die Spieleserver aus. So konnten sich viele Spieler nicht einloggen und die Kampagne weiterspielen. (red, 6.4.2021)