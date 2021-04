Abends Abfahrt in Prag (Foto), früher Vormittag Ankunft in Brüssel: Das bietet Regiojet ab 2022. Foto: imago images/robertharding

Prag/Brüssel – Das tschechische Verkehrsunternehmen Regiojet, das auch Wien und Prag verbindet, will ab 2022 die Moldau-Metropole via Nachtzug mit Dresden, Berlin, Amsterdam und Brüssel verbinden. Man kooperiere dabei mit dem niederländischen Start-up European Sleeper. Die Züge sollen abends in Prag abfahren und am frühen Vormittag in der belgischen Hauptstadt eintreffen. In umgekehrter Richtung geht es am frühen Abend in Brüssel los. Die ÖBB haben auch einen Nachtzug von Wien nach Brüssel. (APA, dpa, 6.4.2021)

