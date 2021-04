Spiele wie dieses mit den Protagonisten aus "Paw Patrol" werden unter anderem auf das Smartphone übertragen. Foto: A1

Man kennt es schon von Google Stadia, nun bringt A1 mit Blacknut einen weiteren Cloud-Gaming-Service nach Österreich: Dieser bietet für A1-Kunden um 9,99 Euro pro Monat Zugriff auf 500 Spiele unterschiedlicher Genres. Wer kein A1-Kunde ist, kann den Dienst um 14,99 Euro pro Monat abonnieren (was übrigens auch dem regulären Preis von Blacknut entspricht). Das Abo-Modell ist monatlich kündbar.

Ähnlich wie bei Google Stadia stehen die Spiele im Browser auf PC, Mac oder Linux-Rechner, als App am Android Smartphone oder am Fire TV-Stick bzw. auf Google Chromecast zur Verfügung, ein Download ist nicht nötig. Die Spielstände und Favoriten werden zentral gespeichert und werden so auf jedem Gerät synchronisiert. Bis zu fünf unterschiedliche Konten für Familienmitglieder können angelegt werden.

Laut A1 wird die Spielesammlung laufend erweitert. Derzeit sind etwa Disney Epic Mickey – the Power of 2, Frozen Rush, LEGO Star Wars, der Farming Simulator, WRC8, das DSA-inspirierte RPG Blackguards und der Racing Titel Asphalt 9 verfügbar. Einen Überblick über alle in Blacknut enthaltenen Spiele gibt es unter diesem Link. Die kompatiblen Controller werden unter diesem Link angegeben. (red, 6.4.2021)