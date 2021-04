In vielen Wirtschaftsbereichen zeigen sich Branchen optimistisch. Das nährt die Hoffnung auf eine Rückkehr des Wachstums und bringt frischen Schwung aufs Börsenparkett

Aufbruchstimmung herrscht in einigen Sektoren. Die Pandemie bleibt aber großes Thema. Foto: Imago Images / Manngold

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gibt es Fortschritte und Rückschläge. Blickt man an die Börsen, scheint es dort nur noch die Richtung nach oben zu geben. An der Wall Street haben der Dow Jones und der breiter gefasste S&P 500 erst am Ostermontag wieder neue Rekordstände markiert.

Angetrieben wird die gute Stimmung an den Börsen einerseits von den umfangreichen Corona-Hilfspaketen und dem Agieren der Notenbanken. Andererseits sorgen die Impfaktionen für erste kleine Entspannungen. Diese Silberstreifen am Horizont sind quasi das Konfetti für die laufende Börsenparty, sie sind das Anzeichen dafür, dass wir in vielen Bereichen gelernt haben, mit der Pandemie zu leben, und dass wir hoffentlich auf dem Weg raus aus der Pandemie sind.

US-Arbeitsmarkt erholt sich

So setzt sich etwa die Erholung am US-Arbeitsmarkt fort – und das in größeren Schritten als erwartet. Im März wurden außerhalb der Landwirtschaft 916.000 neue Stellen geschaffen. Damit wurden die Erwartungen von Experten weit übertroffen. Sie hatten mit 660.000 neuen Stellen gerechnet. Damit stieg die Beschäftigung so stark wie seit gut einem halben Jahr nicht mehr, die US-Arbeitslosenquote ging damit weiter zurück. Verantwortlich für diese Erholung sind vor allem regionale Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der rasche Fortschritt der US-Impfkampagne.

Der März war auch ein guter Monat für die US-Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management stieg auf den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1997. Das gilt freilich als Wegweiser für die kommende wirtschaftliche Entwicklung und gibt Hoffnung auf ein rasches Wachstum.

Tourismus erwacht

Auch der Tourismus wird langsam aus seinem Dämmerschlaf geholt. Zumindest in den USA. Dort hat die Seuchenschutzbehörde erklärt, dass vollständig Geimpfte wieder reisen können. Einen Test vor oder nach der Reise gibt es für diese Menschen ebenso wenig wie die Pflicht zu einer Quarantäne. Das wiederum hat Aktien von Kreuzfahrtanbietern und Airlines Auftrieb gegeben. Auch zwischen Australien und Neuseeland soll es ab dem 19. April wieder einen quarantänefreien Reiseverkehr geben.

Europa hinkt beim Impfen den USA zwar hinterher. Doch beim Konjunkturoptimismus haben die Europäer deutlich aufgeholt. Der Konjunkturindex des Analysehauses Sentix für die Eurozone erreichte den höchsten Wert seit August 2018. Der Indexwert stieg um 8,1 Punkte auf 13,1 Zähler, teilte Sentix am Dienstag mit. Analysten wurden vom Ausmaß der Stimmungsaufhellung überrascht.

Überraschende Aufhellung

Sie hatten beim Sentix-Indikator für April zwar mit einem Anstieg gerechnet, waren aber nur von einem leichten Zuwachs auf 6,7 Punkte ausgegangen. Von den befragten Investoren wurden sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen deutlich besser eingeschätzt. Der Unterindikator für die Erwartungen erreichte bei 34,8 Punkten sogar ein Rekordhoch.

"Die Anleger bauen in ihren Erwartungen auf einen beschleunigten Impferfolg in der gesamten EU", kommentierten die Sentix-Experten das Ergebnis. Der wirtschaftliche Erholungsprozess werde durch eine massive Ausweitung der Fiskalpolitik unterstützt, hieß es weiter. "Die Anleger erwarten sogar, dass sich der Fiskalimpuls noch ausweiten wird."

Dass viele Lieferketten wieder intakt und die Auftragsbücher in der Industrie gut gefüllt sind, trägt ebenfalls zur besser gewordenen Stimmung bei. Frachtplätze auf Containerschiffen sind stark nachgefragt und wurden in den vergangenen Monaten entsprechend teuer.

Der Preisanstieg bei Agrarrohstoffen, Verpackungsmaterial und Frachtkosten setzt jedoch die heimische Lebensmittelindustrie unter Druck. Unter anderem haben sich Getreide, Mais, Honig und Pflanzenöle, aber auch Verpackungsmaterialien wie Kunststoff, Kartonagen und Aluminium zuletzt rasant verteuert. Die Preise haben in "unglaublicher Geschwindigkeit angezogen", sagt die Geschäftsführerin des WKO-Fachverbands der Lebensmittelindustrie, Katharina Koßdorff.

Börsen in Rekordlaune

An den Börsen blieb die Stimmung gut. Die wichtigsten Indizes in Europa haben Zugewinne verbucht, der deutsche Dax etwa hat während des Handels ein neues Rekordhoch erreicht. Belastend wirkt dennoch die Arbeitslosigkeit in der Eurozone, die noch immer auf relativ hohem Niveau bei acht Prozent liegt. Die US-Börsen haben nach ihrer Rekordjagd nahezu unverändert notiert. (bpf, 7.4.2021)