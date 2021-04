Bei den Bürgermeister-Stichwahlen in Klagenfurt gewann der Vorgänger von SPÖ-Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, der von der FPÖ zum Team Kärnten gewechselte Christian Scheider, deutlich. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Bei den Verhandlungen über eine neue Klagenfurter Rathauskoalition dürfte eine Einigung erzielt worden sein. Christian Scheider (Team Kärnten), der sich in der Bürgermeister-Stichwahl am 14. März durchgesetzt hatte, hat für Mittwochvormittag kurzfristig zu einer Pressekonferenz mit dem Titel "Klagenfurt hat eine neue Stadtregierung" geladen.

Bei den Verhandlungen über die Arbeitsbereiche und Details war Eile geboten: Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats ist für 8. April geplant. Zuletzt hatte Scheider berichtet, dass SPÖ und ÖVP "Mitverantwortung übernehmen wollen". Auch die FPÖ wolle Projekte in gewissen Bereichen umsetzen, hieß es. Über die Referatsverteilung werde mit allen Parteien gesprochen. Scheider gab an, "eine möglichst breite Basis der Zusammenarbeit finden zu wollen", da die Herausforderungen durch die Corona-Krise groß seien.

SPÖ verlor Klagenfurt, Spittal und Hermagor

Auch wenn die bisherige Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) in der Stichwahl unterlag, blieb die SPÖ im Gemeinderat stärkste Kraft. Der neue Stadtparteiobmann Philip Kucher betonte zuletzt: "Ziel ist, ein breites Arbeitsübereinkommen zum Wohle der Stadt Klagenfurt zu erreichen." Kucher sprach aber auch von "roten Linien" bei den Verhandlungen, man wolle keine "Showpolitik".

Bei den Kommunalwahlen in Kärnten im Februar – und den darauffolgenden Bürgermeister-Stichwahlen im März – hatte es zwei klare Gewinner gegeben: einerseits die ÖVP, die 45 Bürgermeister stellt und mit Hermagor die zweite Bezirksstadt nach Feldkirchen eroberte. Andererseits das Team Kärnten, das Klagenfurt und Spittal an der Drau gewann und nun mehr Bürgermeister als Landtagsabgeordnete stellt, nämlich vier. Die SPÖ verlor Klagenfurt und Spittal, insgesamt stellt sie künftig um sieben Bürgermeister weniger.

Ex-Roter und Ex-Blauer

Das Team Kärnten ist ein Sammelbecken für mit ihrer eigenen Partei unzufriedene oder abgesägte Politiker. Entstanden ist die Partei als Team Stronach, der Erste, der sich der Partei des Milliardärs zuwandte, war der langjährige Spittaler SPÖ-Bürgermeister und Nationalratsabgeordnete Gerhard Köfer. 2016 erfolgte die Abspaltung vom Team Stronach und die Umbenennung in Team Kärnten. Im November vergangenen Jahres sorgte dann der Wechsel des ehemaligen Klagenfurter FPÖ-Bürgermeisters Scheider zu Köfers Truppe für Schlagzeilen. Scheider hatte 2015 sein Amt an Mathiaschitz verloren.

Scheider nahm, wie einst Köfer in Spittal, einige Getreue mit zur neuen Partei und warf sich in den Wahlkampf, den sich das Team Kärnten auch einiges kosten ließ. Mit Erfolg, wie sich bei der Wahl zeigte. Hatte das Team Kärnten 2015 bei der Gemeinderatswahl gerade einmal 120 Stimmen geschafft, waren es am 28. Februar 9.202 Stimmen, elf Mandate und zwei Stadtratssitze. Mit dem Sieg Scheiders stellt die Partei den Bürgermeister und den zweiten Vizebürgermeister der Landeshauptstadt. (fmo, APA, 7.4.2021)